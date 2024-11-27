Кипр изъял "золотые паспорта" у украинских и российских бизнесменов: кто попал в список
По данным местных СМИ, всего без документов, выданных в рамках инвестиционной программы, остались 77 граждан. Одной из основных причин является наличие судимости.
Власти Кипра отобрали "золотые" паспорта у 77 бизнесменов со всего мира. Среди них есть как российские, так и украинские миллиардеры, включая Игоря Коломойского. Об этом сообщает издание Politis, опубликовав документ.
Речь о тех "проблемных" документах, которые были выданы лицам в порядке исключения в рамках Кипрской инвестиционной программы. Теперь проводятся процедуры по отзыву "золотых паспортов" и Совет министров может увеличивать список, ведь выявляются новые случаи.
С изъятием "золотых паспортов" у 77 инвесторов автоматически были отобраны и документы, которые выдавались членам их семьи. Разыскиваемый по всему миру финансист из Малайзии Джо Лоу также есть в этом перечне.
Среди украинских олигархов, которые остались без гражданства Кипра, есть бизнесмен Игорь Коломойский, владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк и миллиардер Константин Григоришин.
Есть в списке и известные россияне, а именно:
- основатель алюминиевой компании "Русал" Олег Дерипаска;
- акционер "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев;
- акционер группы "Сафмар" Михаил Гуцериев;
- владелец группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев;
- бывший председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко;
- владелец "Русагро" Вадим Мошкович;
- совладелец сети магазинов Fix Price, владелец кипрского футбольного клуба "Пафос" Сергей Ломакин.
Лишение гражданства Кипра: причины
Издание приводит три основные причины, почему Совет министров отбирает "золотые паспорта" у инвесторов со всего мира:
- ложная или вводящая в заблуждение информация при подаче заявления;
- судимость;
- несоблюдение условий натурализации.
Как минимум 20 инвесторов были обвинены в своих странах в коррупции, сговоре, уклонении от уплаты налогов, растрате, мошенничестве, отмывании денег и так далее. Дела инвесторов, у которых отозвали гражданство, изучит полиция Кипра.
Напомним, 29 августа сообщалось, что Игорю Коломойскому изменили меру пресечения. Он мог выйти под залог в размере 1,87 млрд грн, однако 25 сентября стало известно, что он не собирается вносить сумму. Бизнесмен отметил, что еще до ареста ему сообщили о том, каким будет размер залога.
1 августа сообщалось, что россияне за рубли скупали недвижимость за рубежом несмотря на санкции. На Кипре, в Италии, Франции, Испании, Венгрии, Черногории и Сербии за купленное жилье можно заплатить российской валютой, пишет The Moscow Times. В Европу ее провести гораздо проще, чем евро.