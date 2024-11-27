Кипр изъял "золотые паспорта" у украинских и российских бизнесменов: кто попал в список

По данным местных СМИ, всего без документов, выданных в рамках инвестиционной программы, остались 77 граждан. Одной из основных причин является наличие судимости.

Власти Кипра отобрали "золотые" паспорта у 77 бизнесменов со всего мира. Среди них есть как российские, так и украинские миллиардеры, включая Игоря Коломойского. Об этом сообщает издание Politis, опубликовав документ.

Речь о тех "проблемных" документах, которые были выданы лицам в порядке исключения в рамках Кипрской инвестиционной программы. Теперь проводятся процедуры по отзыву "золотых паспортов" и Совет министров может увеличивать список, ведь выявляются новые случаи.

С изъятием "золотых паспортов" у 77 инвесторов автоматически были отобраны и документы, которые выдавались членам их семьи. Разыскиваемый по всему миру финансист из Малайзии Джо Лоу также есть в этом перечне.

Среди украинских олигархов, которые остались без гражданства Кипра, есть бизнесмен Игорь Коломойский, владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк и миллиардер Константин Григоришин.

Есть в списке и известные россияне, а именно:

основатель алюминиевой компании "Русал" Олег Дерипаска;

акционер "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев;

акционер группы "Сафмар" Михаил Гуцериев;

владелец группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев;

бывший председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко;

владелец "Русагро" Вадим Мошкович;

совладелец сети магазинов Fix Price, владелец кипрского футбольного клуба "Пафос" Сергей Ломакин.

Украинских и российских олигархов лишили "золотого паспорта" Кипра Фото: Politis Украинских и российских олигархов лишили "золотого паспорта" Кипра Фото: Politis Украинских и российских олигархов лишили "золотого паспорта" Кипра Фото: Politis

Лишение гражданства Кипра: причины

Издание приводит три основные причины, почему Совет министров отбирает "золотые паспорта" у инвесторов со всего мира:

ложная или вводящая в заблуждение информация при подаче заявления;

судимость;

несоблюдение условий натурализации.

Как минимум 20 инвесторов были обвинены в своих странах в коррупции, сговоре, уклонении от уплаты налогов, растрате, мошенничестве, отмывании денег и так далее. Дела инвесторов, у которых отозвали гражданство, изучит полиция Кипра.

Напомним, 29 августа сообщалось, что Игорю Коломойскому изменили меру пресечения. Он мог выйти под залог в размере 1,87 млрд грн, однако 25 сентября стало известно, что он не собирается вносить сумму. Бизнесмен отметил, что еще до ареста ему сообщили о том, каким будет размер залога.

1 августа сообщалось, что россияне за рубли скупали недвижимость за рубежом несмотря на санкции. На Кипре, в Италии, Франции, Испании, Венгрии, Черногории и Сербии за купленное жилье можно заплатить российской валютой, пишет The Moscow Times. В Европу ее провести гораздо проще, чем евро.