"Ніколи б цього не зробив": Путін попросив вибачення у Меркель за свій давній вчинок (відео)

За словами російського президента, він нібито не знав, що колишня канцлерка Німеччини боїться собак, а просто хотів створити затишну атмосферу. Меркель же стверджує, що глава Кремля зробив це навмисно.

Президент Росії Володимир Путін перепросив ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель через ситуацію із собакою, яка сталася багато років тому. Він зазначив, що не хотів завдати їй жодного душевного болю, передає російське медіа "РИА Новости".

За його словами, якщо колишня очільниця німецького уряду наважиться на ще один приїзд до Росії та зустріч із російським президентом, то він не стане виходити із собакою у своїй резиденції, щоб не ставити її в незручне становище.

"Я вже говорив їй про це, що я не знав, що вона боїться собак. Якби я знав, то я ніколи б цього не зробив. Навпаки, я хотів створити таку невимушену, приємну атмосферу", — заявив Володимир Путін.

Свій вчинок він обґрунтував тим, що в Європі та Німеччині зокрема, до домашніх тварин ставляться дуже позитивно, тож і подумав, що їй буде приємно, якщо її зустрінуть із собакою під час візиту.

Окремо президент Росії додав, що вже просив вибачення в Ангели Меркель і додав, що не міг передбачити реакцію ексканцлерки Німеччини. Зі свого боку він звернувся до неї ще раз за допомогою ЗМІ.

"Ангело, будь ласка, вибач мені, я не хотів заподіяти тобі жодного душевного болю. Навпаки, хотів створити сприятливу атмосферу для нашої розмови. Приношу свої вибачення. Якщо ти ще раптом коли-небудь — я розумію, що це малоймовірно — приїдеш, то в жодному разі не буду цього робити", — резюмував Володимир Путін.

Про цю ситуацію Ангела Меркель розповіла у своїх мемуарах, передає The Times. Вона написала, що боїться давно собак, адже одного разу її вкусив пес. Володимир Путін, як вона стверджує, точно знав про цей її страх, але однаково притягнув лабрадора Коні до Сочі, і собака була дуже близько до політикині.

Нагадаємо, 16 січня колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Володимир Путін у 2007 році прийшов на переговори з Ангелою Меркель із собакою. За його словами, у такий спосіб глава РФ вирішив здійснити своєрідний акт залякування, оскільки знав про страх тодішньої канцлерки ФРН перед собаками.