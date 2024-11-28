"Никогда бы этого не сделал": Путин извинился перед Меркель за свой давний поступок (видео)

По словам российского президента, он якобы не знал, что бывший канцлер Германии боится собак, а просто хотел создать уютную обстановку. Меркель же утверждает, что глава Кремля сделал это намеренно.

Президент России Владимир Путин извинился перед экс-канцлером Германии Ангелой Меркель из-за ситуации с собакой, которая произошла много лет назад. Он отметил, что не хотел принести ей никакой душевной боли, передает российское медиа "РИА Новости".

По его словам, если бывшая глава немецкого правительства решится на еще один приезд в Россию и встречу с российским президентом, то он не станет встречать ее с собакой в своей резиденции, чтобы не ставить ее в неловкое положение.

"Я уже говорил ей об этом, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то я никогда бы этого не сделал. Наоборот, я хотел создать такую непринужденную, приятную атмосферу", — заявил Владимир Путин.

Свой поступок он обосновал тем, что в Европе и Германии в частности, к домашним животным относятся очень позитивно, поэтому и подумал, что ей будет приятно, если ее встретят с собакой во время визита.

Отдельно президент России добавил, что уже извинялся перед Ангелой Меркель и добавил, что не мог предугадать реакцию экс-канцлера Германии. В свою очередь он обратился к ней еще раз с помощью СМИ.

"Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения. Если ты еще вдруг когда-нибудь — я понимаю, что это маловероятно — приедешь, то ни в коем случае не буду этого делать", — резюмировал Владимир Путин.

Об этой ситуации Ангела Меркель рассказала в своих мемуарах, передает The Times. Она написала, что боится давно собак, ведь однажды ее укусил пес. Владимир Путин, как она утверждает, точно знал про этот ее страх, но все равно притащил лабрадора Кони в Сочи и собака была очень близко к политику.

Напомним, 16 января бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, зачем Владимир Путин в 2007 году пришел на переговоры с Ангелой Меркель с собакой. По его словам, в такой способ глава РФ решил осуществить своеобразный акт запугивания, поскольку знал о страхе тогдашнего канцлера ФРГ перед собаками.