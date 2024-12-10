Брут у профіль: унікальну монету з обличчям вбивці Цезаря продали за 2 млн доларів

На рідкісній золотій монеті, проданій у Женеві, зображено портрет убивці Юлія Цезаря, оточений лавровим вінком з військовою символікою на звороті.

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Рідкісну римську монету з портретом Брута, вбивці Юлія Цезаря, було продано на аукціоні в Женеві за 1,98 млн євро (понад 2 млн доларів). У заяві дилера йдеться, що предмет придбав "європейський колекціонер після активних торгів серед восьми онлайн-учасників". Про це пише The Guardian.

Сцена вбивства Цезаря із серіалу "Рим"

Початкова вартість монети становила понад 800 000 євро.

Як заявив перед продажем директор Numismatica Genevensis Френк Балдаччі, монета вагою вісім грамів і розміром із сучасний євро є "частинкою історії", що знаменує останні глави Римської республіки.

Золотий ауреус із портретом Брута Фото: Numismatica Genevensis

Він пояснив, що монета була викарбувана в 43-42 роках до нашої ери Брутом і його прихильниками, які вбили Юлія Цезаря в березні 44 року до нашої ери. Хоча багато сенаторів та інших римських лідерів брали участь у вбивстві Цезаря, римський народ був обурений звісткою. Через кілька місяців Брут і Кассій вирушили у вигнання, намагаючись захопити східні провінції, тоді як союзники Цезаря залишилися в Римі.

Щоб платити своїм солдатам, Брут карбував монети, як-от срібний денарій, що коштував приблизно денну платню, і золотий ауреус, що був еквівалентний 25 денаріям, або приблизно місячній платні.

Розбіжності між змовниками і союзниками зрештою призвели до громадянської війни, яка тривала з 43 до 42 року до н. е. і закінчилася перемогою союзників Цезаря над Брутом і Кассієм у битві при Філіппах у Греції.

На лицьовому боці монети зображено профіль Брута, оточений лавровим вінком, а на звороті — військові символи, що відзначають його воєнні перемоги.

"Назва BRVTVS IMP(erator) на аверсі відноситься до військової перемоги над фракійським плем'ям месів, які виступили проти контролю Брута над цією територією в 43 р. до н.е.", — розповіла в електронному листі Люсія Карбоне, заступник куратора відділу римських монет імені Ендрю М. Бернетта в Американському нумізматичному товаристві.

На зворотному боці монети зображено два з'єднані носи кораблів, які символізують морські перемоги Брута і Кассія в 42 р. до н. е. Дещо іронічно, що "перемоги, зазначені на цьому ауреусі, стали прямою причиною їхньої остаточної поразки під час Філіпів", сказала експерт, бо вони були розтягнуті в боях на два фронти. Крім того, на зворотному боці згадується Публій Сервілій Каска Лонг, один зі спільників змовника і, можливо, перша людина, яка вдарила Цезаря ножем.

Балдаччі сказав, що вінок був знаком того, хто хотів проголосити себе імператором, і його поширення мало пропагандистське значення для Брута.

За даними аукціонного дому, це один із 17 відомих артефактів такого роду. Одна з причин, через яку ця монета настільки рідкісна, полягає в тому, що для створення дизайну, який випускався дуже короткий час, було використано всього шість штампів — два для аверсу і чотири для реверсу. Монета також входить до великої і важливої колекції римських монет, що належала італійському політику початку 20 століття Джузеппе Мадзіні.

Монета з'явилася в полі зору колекціонерів у 1950-х роках, її опублікували в каталозі приватного колекціонера, а потім вона з'явилася на аукціоні в Цюриху 2006 року, де її продали іншому приватному колекціонеру за 360 000 швейцарських франків (320 000 фунтів стерлінгів).

Нагадаємо, один із золотих ауреусів із профілем Брута, був вкрадений у 2023 році.