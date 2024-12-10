Брут в профиль: уникальную монету с лицом убийцы Цезаря продали за 2 млн долларов

На редкой золотой монете, проданной в Женеве, изображен портрет убийцы Юлия Цезаря, окруженный лавровым венком с военной символикой на обороте.

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Редчайшая римская монета с портретом Брута, убийцы Юлия Цезаря, была продана на аукционе в Женеве за 1,98 млн евро (более 2 млн долларов). В заявлении дилера говорится, что предмет был приобретен "европейским коллекционером после активных торгов среди восьми онлайн-участников". Об этом пишет The Guardian.

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Первоначальная стоимость монеты составляла более 800 000 евро.

Как заявил перед продажей директор Numismatica Genevensis Фрэнк Балдаччи, монета весом восемь граммов и размером с современный евро является "частицей истории", знаменующей последние главы Римской республики.

Золотой ауреус с портретом Брута Фото: Numismatica Genevensis

Он пояснил, что монета была отчеканена в 43–42 годах до нашей эры Брутом и его сторонниками, которые убили Юлия Цезаря в марте 44 года до нашей эры. Хотя многие сенаторы и другие римские лидеры участвовали в убийстве Цезаря, римский народ был возмущен известием. Через несколько месяцев Брут и Кассий отправились в изгнание, пытаясь захватить восточные провинции, в то время как союзники Цезаря остались в Риме.

Чтобы платить своим солдатам, Брут чеканил монеты, такие как серебряный денарий, который стоил примерно дневное жалованье, и золотой ауреус, который был эквивалентен 25 денариям , или примерно месячному жалованью.

Разногласия между заговорщиками и союзниками в конечном итоге привели к гражданской войне, которая длилась с 43 по 42 год до н. э. и закончилась победой союзников Цезаря над Брутом и Кассием в битве при Филиппах в Греции.

На лицевой стороне монеты изображен профиль Брута, окруженный лавровым венком, а на обороте — военные символы, отмечающие его военные победы.

"Название BRVTVS IMP(erator) на аверсе относится к военной победе над фракийским племенем бессов, которые выступили против контроля Брута над этой территорией в 43 г. до н. э.", — рассказала в электронном письме Люсия Карбоне, заместитель куратора отдела римских монет имени Эндрю М. Бернетта в Американском нумизматическом обществе.

На оборотной стороне монеты изображены два соединенных носа кораблей, которые символизируют морские победы Брута и Кассия в 42 г. до н. э. Несколько иронично, что "победы, отмеченные на этом ауреусе, стали прямой причиной их окончательного поражения при Филиппах", сказала эксперт, потому что они были растянуты в сражениях на два фронта. Кроме того, на оборотной стороне упоминается Публий Сервилий Каска Лонг, один из сообщников заговорщика и, возможно, первый человек, который ударил Цезаря ножом.

Балдаччи сказал, что венок был знаком того, кто хотел провозгласить себя императором, и его распространение имело пропагандистское значение для Брута.

По данным аукционного дома, это один из 17 известных артефактов такого рода. Одна из причин, по которой эта монета настолько редка, заключается в том, что для создания дизайна, который выпускался очень короткое время, было использовано всего шесть штампов — два для аверса и четыре для реверса. Монета также входит в большую и важную коллекцию римских монет, принадлежавшую итальянскому политику начала 20 века Джузеппе Мадзини.

Монета появилась в поле зрения коллекционеров в 1950-х годах, была опубликована в каталоге частного коллекционера, а затем появилась на аукционе в Цюрихе в 2006 году, где была продана другому частному коллекционеру за 360 000 швейцарских франков (320 000 фунтов стерлингов).

Напомним, один из золотых ауреусов с профилем Брута, был украден в 2023 году.