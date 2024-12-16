Задихнулися у своїх ліжках: стали відомі подробиці про загибель 12 осіб на курорті Гудаурі

11 громадян Індії та молода грузинка, як повідомляється, працювали в індійському ресторані і померли від чадного газу.

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11 індійців і 25-річна грузинка загинули від отруєння чадним газом на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії. Про це повідомляє місцева поліція.

Індійські ЗМІ вже повідомили про загибель своїх співгромадян у Грузії

Зазначається, що тіла 11 іноземців і громадянки Грузії було виявлено в спальнях на другому поверсі над індійським рестораном. Слідів насильства на тілах виявлено не було, розпочато розслідування за статтею "ненавмисне вбивство з необережності".

За попередньою інформацією слідства, у закритому приміщенні біля спалень був встановлений генератор, який було ввімкнено з вечора, ймовірно, після припинення подачі електроенергії на об'єкт. Загиблі померли від отруєння чадним газом у своїх ліжках.

Для визначення причини смерті 12 осіб, які, за словами грузинських чиновників, імовірно, були співробітниками ресторану, було призначено розтин. Особи жертв поки що не розголошують.

Однак місцеві жителі повідомили журналістам, що серед загиблих є і жінки, і чоловіки. 11 іноземців — громадяни Індії, також загинула грузинка.

"Вони зняли котедж, наскільки я знаю, цей котедж належить місцевому жителю. Сам цей чоловік живе в іншому місці. У них був невеликий бізнес, кажуть, вони управляли кафе, і орендували і комерційне приміщення, і котедж, де ночували", — розповів місцевий житель журналістам.

Зазначається, що загиблі увімкнули генератор усередині будівлі, у передпокої, і залишили двері своїх кімнат відчиненими. Вистачило пів години, щоб вони отруїлися цими викидами. Тіла двох із них були знайдені біля дверей, мабуть, вони намагалися вибратися назовні і покликати на допомогу.

Нагадаємо, інцидент на курорті стався на тлі протестів у Грузії, які тривають по всій країні. У суботу, 14 грудня, у Грузії вперше в історії відбулися вибори глави держави, якого обирають не громадяни, а колегія виборників. Переможцем став колишній футболіст Михайло Кавелашвілі, у якого навіть немає вищої освіти.