Задохнулись в своих постелях: стали известны подробности о гибели 12 человек на курорте Гудаури

11 граждан Индии и молодая грузинка, как сообщается, работали в индийском ресторане и умерли от угарного газа.

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11 индийцев и 25-летняя грузинка погибли от отравления угарным газом на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Об этом сообщает местная полиция.

Индийские СМИ уже сообщили о гибели своих сограждан в Грузии

Отмечается, что тела 11 иностранцев и гражданки Грузии были обнаружены в спальнях на втором этаже над индийским рестораном. Следов насилия на телах обнаружено не было, начато расследование, по статье "непредумышленное убийство по неосторожности".

По предварительной информации следствия, в закрытом помещении возле спален был установлен генератор, который был включен с вечера, вероятно, после прекращения подачи электроэнергии на объект. Погибшие скончались от отравления угарным газом в своих постелях.

Для определения причины смерти 12 человек, которые, по словам грузинских чиновников, предположительно являлись сотрудниками ресторана, было назначено вскрытие. Личности жертв пока не разглашаются.

Однако местные жители сообщили журналистам, что среди погибших есть и женщины и мужчины. 11 иностранцев – граждане Индии, также погибла грузинка.

"Они сняли коттедж, насколько я знаю, этот коттедж принадлежит местному жителю. Сам этот человек живет в другом месте. У них был небольшой бизнес, говорят, они управляли кафе, и арендовали и коммерческое помещение, и коттедж, где ночевали", — рассказал местный житель журналистам.

Отмечается, что погибшие включили генератор внутри здания, в прихожей, и оставили двери своих комнат открытыми. Хватило получаса, чтобы они отравились этими выбросами. Тела двоих из них были найдены у двери, видимо, они пытались выбраться наружу и позвать на помощь.

Напомним, инцидент на курорте произошел на фоне протестов в Грузии, которые продолжаются по всей стране. В субботу, 14 декабря, в Грузии впервые в истории прошли выборы главы государства, которого избирают не граждане, а коллегия выборщиков. Победителем стал бывший футболист Михаил Кавелашвили, у которого даже нет высшего образования.