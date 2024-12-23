Держдеп США закликав американців терміново покинути Білорусь: що відбувається

Консульські послуги американських дипломатів у Мінську недоступні, білоруська влада може влаштовувати довільні затримання. Ризики для американців підвищуються через можливі вуличні заворушення.

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Держдепартамент США рекомендував американцям терміново покинути територію Білорусі, а тим, хто планує туди приїхати, — відмовитися від ідеї. Про це йдеться в заяві відомства.

Дипвідомство підтвердило рівень ризику до четвертого, тобто "не відвідувати". Рекомендації обґрунтовуються довільним застосуванням владою країни місцевих законів. Висока ймовірність довільного затримання без гарантій допомоги в разі ексцесів.

Ризики для американців підвищуються через союзництво Білорусі та Росії в повномасштабній війні з Україною, а також можливі вуличні заворушення.

Усі звичайні та екстрені консульські послуги американських дипломатів у Мінську припинено до подальшого повідомлення з 28 лютого 2022 року. Громадяни США в Білорусі, яким потрібні консульські послуги, мають виїхати і якомога швидше зв'язатися з посольством або консульством США в іншій країні, нагадують у відомстві.

Крім цього, громадянам США радять постійно переглядати можливі плани від'їзду в разі надзвичайної ситуації. Прикордонні переходи на кордонах із Литвою, Польщею, Латвією та Україною можуть закриватися з ініціативи Білорусі без попереднього повідомлення.

Інших подробиць з приводу негайного виїзду з Білорусі Держдепартамент США не надав.

Нагадаємо, у Росії вважали вкрай важливою участь Білорусі в можливих переговорах щодо завершення війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський нещодавно говорив, що російському президенту Володимиру Путіну не потрібен мир.

Білорусь 10 грудня випробувала нову ракету для ЗРК "Бук-МБ2" біля кордонів з Україною. ЗУР 9М318 має активну головку самонаведення для ураження цілей.