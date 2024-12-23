Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Беларусь: что происходит

Консульские услуги американских дипломатов в Минске недоступны, белорусские власти могут устраивать произвольные задержания. Риски для американцев повышаются из-за возможных уличных беспорядков.

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Госдепартамент США рекомендовал американцам срочно покинуть территорию Беларуси, а планирующим туда приехать — отказаться от идеи. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Дипведомство подтвердило уровень риска до четвертого, то есть "не посещать". Рекомендации обосновываются произвольным применением властями страны местных законов. Высока вероятность произвольного задержания без гарантий помощи в случае эксцессов.

Риски для американцев повышаются из-за союзничества Беларуси и России в полномасштабной войне с Украиной, а также возможных уличных беспорядков.

Все обычные и экстренные консульские услуги американских дипломатов в Минске приостановлены до дальнейшего уведомления с 28 февраля 2022 года. Граждане США в Беларуси, которым требуются консульские услуги, должны выехать и как можно скорее связаться с посольством или консульством США в другой стране, напоминают в ведомстве.

Кроме этого, гражданам США советуют постоянно пересматривать возможные планы отъезда при чрезвычайной ситуации. Погранпереходы на границах с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной могут закрываться по инициативе Беларуси без предварительного уведомления.

Других подробностей по поводу немедленного выезда из Беларуси Госдепартамент США не предоставил.

Напомним, в России считали крайне важным участие Беларуси в возможных переговорах по завершению войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский недавно говорил, что российкому президенту Владимиру Путину не нужен мир.

Беларусь 10 декабря испытала новую ракету для ЗРК "Бук-МБ2" возле границ с Украиной. ЗУР 9М318 имеет активную головку самонаведения для поражения целей.