"Серйозна втрата": затонуле судно "Урса Майор" загрожує всій арктичній торгівлі РФ, — ЗМІ

Два великих вантажних крани та пара спеціальних люків для атомного криголама, яке перевозило судно "Урса Майор", могли стати причиною його затоплення.

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Потоплення російського судна "Урса Майор" поблизу берегів Іспанії означатиме для Кремля втрату унікального корабля, залученого до військової логістики РФ. Таку думку висловлює оглядач Forbes Девід Екс.

На його думку, втрата 13 000-тонного судна вдарить по російській компанії "Оборонлогистика", а також вплине на суднобудівельну галузь РФ. Також особливою перевагою транспортного засобу була наявність накатних рамп та вертикальні крани для завантаження.

"Саме судно "Урса Майор" підтримувало російський гарнізон у Сирії, а потім опинилося під загрозою через падіння старого режиму в цій країні. Однак, як повідомляють, саме судно виконувало інше завдання. Корабель вийшов із Санкт-Петербурга до далекосхідного міста Владивосток 16 грудня разом із допоміжним російським кораблем "Спарта" та корветом російського флоту "Сообразительный", — пише Девід Екс.

Він додає, що один з фрегатів Королівського флоту Великої Британії спостерігав прохід судна в Середземне море, як і патрульний корабель португальських ВПС. Що найбільше впадає в око відразу, то це вантаж корабля. Два великих вантажних крани та пара спеціальних люків для атомного криголама, пише пан Екс, були основним вантажем, яке перевозило судно "Урса Майор".

"Громіздкі крани, можливо, зробили судно перевантаженим, і це потенційно могло стати причиною катастрофи", — вважає Девід Екс.

Нагадаємо, Фокус писав, що корабель із РФ затонув біля берегів Іспанії. Російський суховантаж Ursa Major перевозив два мобільних крани для порту і два 45-тонних люки для нового атомного криголама. Вибух не дозволив судну довести вантажі до місця призначення.

Також ми повідомляли, що китайський суховантаж Yi Peng 3 перебував у Балтійському морі поруч із місцем, де обірвалися два важливих інтернет-кабелі. Китайське судно прибуло туди з російського порту Усть-Луг.