"Серьезная потеря": затонувшее судно "Урса Майор" угрожает всей арктической торговле РФ, — СМИ

Два больших грузовых крана и пара специальных люков для атомного ледокола, которое перевозило судно "Урса Майор", могли стать причиной его затопления.

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Потопление российского судна "Урса Майор" у берегов Испании будет означать для Кремля потерю уникального корабля, задействованного в военной логистике РФ. Такое мнение высказывает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его мнению, потеря 13 000-тонного судна ударит по российской компании "Оборонлогистика", а также повлияет на судостроительную отрасль РФ. Также особым преимуществом транспортного средства было наличие накатных рамп и вертикальные краны для загрузки.

"Именно судно "Урса Майор" поддерживало российский гарнизон в Сирии, а затем оказалось под угрозой из-за падения старого режима в этой стране. Однако, как сообщают, само судно выполняло другую задачу. Корабль вышел из Санкт-Петербурга в дальневосточный город Владивосток 16 декабря вместе вспомогательным российским кораблем "Спарта" и корветом российского флота "Сообразительный", — пишет Дэвид Экс.

Он добавляет, что один из фрегатов Королевского флота Великобритании наблюдал проход судна в Средиземное море, как и патрульный корабль португальских ВВС. Что больше всего бросается в глаза сразу, так это груз корабля. Два больших грузовых крана и пара специальных люков для атомного ледокола, пишет господин Экс, была основным грузом, который перевозило судно "Урса Майор".

"Громоздкие краны, возможно, сделали судно перегруженным, и это потенциально могло стать причиной катастрофы", — считает Дэвид Экс.

Напомним, Фокус писал, что корабль из РФ затонул у берегов Испании. Российский сухогруз Ursa Major перевозил два мобильных крана для порта и два 45-тонных люка для нового атомного ледокола. Взрыв не позволил судну довести грузы до места назначения.

Также мы сообщали, что китайский сухогруз Yi Peng 3 находился в Балтийском море рядом с местом, где оборвались два важных интернет-кабеля. Китайское судно прибыло туда из российского порта Усть-Луг.