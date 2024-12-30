Україна і Трамп: які п'ять тенденцій впливатимуть на планету у 2025 році, — Forbes

У новому 2025 році людство потерпатиме від погіршення клімату, ураганів, смерчів та війни РФ в Україні. Якщо Кремлю дозволять перемогти, то під загрозою опиняться п'ять держав Європи, прогнозують аналітики.

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Прогноз на новий 2025 рік показує, що на планету та людство продовжать впливати енергетичні та кліматичні фактори. Крім того, на події наступних 365 днів впливатиме війна РФ в Україні і політика новообраного 47-го президента США Дональда Трампа. Видання Forbes опублікувало п'ять основних тенденцій, виділені журналістом-розслідувачем, аналітиком Кеном Сільверстейном, який займається кліматичними питаннями.

Прогноз на новий 2025 рік — тенденції Forbes

Видання опублікувало п'ять основних тенденцій 2025 року, почавши з п'ятої позиції. У обґрунтуванні кожної тенденції згадувались події, які відбулись або почались у 2024 році і продовжаться у майбутньому.

Тенденція 5 — про зелену енергетику. На думку Сільвестейна, найближчим часом зелена енергетика замінить нафту. Згідно з його прогнозом, пальне з нульовими викидами почне використовуватись і для транспорту, і для надання комунальних послуг. Крім того, він очікує зростання "ринку зеленого водню": зараз інвестують 1 млрд дол., а до 2030 року інвестиції зростуть до 30 млрд дол.

Тенденція 4 — про стихійні лиха. Медіа нагадало, що через зміни клімату зросла кількість ураганів та смерчів, які руйнують і далі руйнуватимуть будинки та інфраструктуру. Планета наближається до порогу — зростання температури на 1,5 градуса, водночас через тепле та вологе повітря посиляться опади і повені.

"З наближенням до порогу в 1,5 градуса за Цельсієм ситуація погіршуватиметься", — написало видання.

Тенденція 3 — про клімат. У статті пояснили, що 2024 рік став найспекотнішим за весь час кліматичних спостережень, і це особливо турбує країни Глобального Півдня. Своєю чергою, країни умовної Півночі почали будувати споруди, які встояли б проти потужних ураганів. Південні держави будуть намагатись зупинити шкідливий вплив викидів вуглецю та будуть відроджувати та зберігати тропічні ліси.

Тенденція 2 — про енергетику. Аналітик прогнозує, що обрання Дональда Трампа суттєво вплине на енергетичні та кліматичні проблеми. За його оцінками, основний продукт американської економіки — це енергетика. На чолі нового уряду може стати людина, зацікавлена у видобутку сланцевого газу (ідеться про Кріса Райта). З іншого боку, цей же посадовець повинен буде балансувати між традиційною енергетикою та зеленою, і також врахувати питання зміни клімату. Автор прогнозу висловив сподівання, що таке балансування все ж буде, бо воно під на користь суспільству.

Тенденція 1 — про війну. У 2024 році РФ продовжила нищити енергетику Україну, але водночас Україна почала завдавати дошкульних ударів по нафтогазовій інфраструктурі країни-агресора та б'є по військових цілях (наприклад, по пороховому заводу). Водночас президент РФ Володимир Путін почав погрожувати "масовим потужним ударом", нагадали у статті. Автор наголосив на поганих наслідках ймовірного падіння України: на його думку, з'явиться загроза для п'яти європейських держав.

"Проте, якщо Україна впаде, країни Балтії, Литва, Естонія та Естонія також можуть [впасти], не кажучи вже про Польщу та Молдову, і холодна війна почнеться знову", — ідеться у статті.

Зазначимо, 28 грудня видання Finacial Times навело п'ять основних напрямків дій Дональда Трампа, які вплинуть на світ. Аналітики зазначили, що американський президент може знехтувати інтересами України і Тайваню, щоб зосередитись на внутрішніх проблемах або переділі світу. У одному з варіантів згадується, що США, ймовірно, поділять зони впливу з Китаєм та РФ.

Нагадуємо, у жовтні 2025 року видання The Times розповіло, чи можна очікувати нового наступу України у 2025 році.