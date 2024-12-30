Украина и Трамп: какие пять тенденций будут влиять на планету в 2025 году, — Forbes

В новом 2025 году человечество будет страдать от ухудшения климата, ураганов, смерчей и войны РФ в Украине. Если Кремлю позволят победить, то под угрозой окажутся пять государств Европы, прогнозируют аналитики.

Related video

Прогноз на новый 2025 год показывает, что на планету и человечество продолжат влиять энергетические и климатические факторы. Кроме того, на события следующих 365 дней будет влиять война РФ в Украине и политика новоизбранного 47 президента США Дональда Трампа. Издание Forbes опубликовало пять основных тенденций, выделенные журналистом-расследователем, аналитиком Кеном Сильверстейном, который занимается климатическими вопросами.

Прогноз на новый 2025 год — тенденции Forbes

Издание опубликовало пять основных тенденций 2025 года, начав с пятой позиции. В обосновании каждой тенденции упоминались события, которые произошли или начались в 2024 году и продолжатся в будущем.

Тенденция 5 — о зеленой энергетике. По мнению Сильвестейна, в ближайшее время зеленая энергетика заменит нефть. Согласно его прогнозу, топливо с нулевыми выбросами начнет использоваться и для транспорта, и для предоставления коммунальных услуг. Кроме того, он ожидает роста "рынка зеленого водорода": сейчас инвестируют 1 млрд долл., а к 2030 году инвестиции вырастут до 30 млрд долл.

Тенденция 4 — о стихийных бедствиях. Медиа напомнило, что из-за изменений климата возросло количество ураганов и смерчей, которые разрушают и дальше будут разрушать дома и инфраструктуру. Планета приближается к порогу — возрастанию температуры на 1,5 градус, при этом из-за теплого и влажного воздуха усилятся осадки и наводнения.

"С приближением к порогу в 1,5 градуса по Цельсию ситуация будет ухудшаться", — написало издание.

Тенденция 3 — о климате. В статье объяснили, что 2024 год стал самым жарким за все время климатических наблюдений, и это особенно беспокоит страны Глобального Юга. В свою очередь, страны условного Севера начали строить сооружения, которые устояли бы против мощных ураганов. Южные государства будут пытаться остановить вредное воздействие выбросов углерода и будут возрождать и сохранять тропические леса.

Тенденция 2 — об энергетике. Аналитик прогнозирует, что избрание Дональда Трампа существенно повлияет на энергетические и климатические проблемы. По его оценкам, основной продукт американской экономики — это энергетика. Во главе нового правительства может стать человек, заинтересованный в добыче сланцевого газа (речь идет о Крисе Райте). С другой стороны, этот же чиновник должен будет балансировать между традиционной энергетикой и зеленой, и также учесть вопросы изменения климата. Автор прогноза выразил надежду, что такая балансировка все же будет, потому что она пойдет на пользу обществу.

Тенденция 1 — о войне. В 2024 году РФ продолжила уничтожать энергетику Украины, но в то же время Украина начала наносить чувствительные удары по нефтегазовой инфраструктуре страны-агрессора и бьет по военным целям (например, по пороховому заводу). При этом президент РФ Владимир Путин начал угрожать "массовым мощным ударом", напомнили в статье. Автор отметил плохие последствия вероятного падения Украины: по его мнению, появится угроза для пяти европейских государств.

"Однако, если Украина упадет, страны Балтии, Литва, Эстония и Эстония также могут [упасть], не говоря уже о Польше и Молдове, и холодная война начнется снова", — говорится в статье.

Отметим, 28 декабря издание Finacial Times привело пять основных направлений действий Дональда Трампа, которые повлияют на мир. Аналитики указали, что американский президент может пренебречь интересами Украины и Тайваня, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах или переделе мира. В одном из вариантов упоминается, что США, вероятно, поделят зоны влияния с Китаем и РФ.

Напоминаем, в октябре 2025 года издание The Times рассказало, можно ли ожидать нового наступления Украины в 2025 году.