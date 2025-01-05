Росіяни обігнали: Україна на останньому місці серед країн Європи за рівнем IQ

Загалом найвищий рівень інтелекту в країнах Східної Азії, а найнижчий — в Центральній, Південній Африці та Латинській Америці.

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Україна займає останнє місце в Європі за рівнем коефіцієнта інтелекту. Про це йдеться в рейтингу на порталі International IQ Test.

Зазначається, що інтелект українців складає 95,55 бала. Це на 1,29 бала вище, ніж минулого року.

До першої п'ятірки увійшли Китай, Іран, Південна Корея, Японія, Сингапур. Варто відзначити, що Росія знаходиться на шостому місці з коефіцієнтом інтелекту в 103,31 бала, а Білорусь — на 16 місці з коефіцієнтом IQ в 101, 58 бала.

Як проводилось дослідження

Зазначається, що воно засноване на даних 1 393 066 осіб по всьому світу, які пройшли той же тест на цьому сайті у 2024 році. У 82,45% країн бали IQ аналогічні показникам попереднього року. Деякі країни не були включені через невелику кількість даних.

Загалом зазначається, що середній IQ вищий в країнах Східної Азії. Близький до середнього — в Європі, Західній Азії, Океанії, Північній Америці та Північній Африці, нижчий — у Центральній та Південній Африці та Латинській Америці.

Середній показник IQ у світі

Середній рівень інтелекту в Україні складає 100 балів. Зазначається, що на нього можуть впливати кілька факторів:

інфекційні захворювання: в країнах з високим рівнем інфекційних захворювань, як правило, населення має нижчі середні показники IQ;

харчові звички, зокрема, діти з хорошими харчовими звичками мають більш високий IQ;

інтелектуальна діяльність. Наприклад, регулярна гра в шахи може підвищити IQ дітей, а двомовні діти показують вищі результати в тестах на інтелект;

генетика, яка, згідно з дослідженнями, впливає на IQ на 50–80 %.

"Підсумовуючи, можна сказати, що в країнах з хорошими системами охорони здоров'я, які пропагують здорові звички харчування та заохочують своїх громадян займатися діяльністю, що стимулює інтелектуальний розвиток, як правило, спостерігається вищий середній рівень IQ населення", — зазначили на порталі.

Нагадаємо, раніше був оприлюднений рейтинг кухонь світу. Українська серед них зайняла 44 місце.