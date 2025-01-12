Ватикан дозволив геям ставати католицькими священиками, — Reuters

Нове рішення вступає в протиріччя з позицією Папи Франциска, який раніше висловлювався проти допуску геїв у духовні семінарії. Він вважав, що це може призвести до ризику подвійного життя.

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Італійська єпископська конференція (CIE) затвердила нові правила, згідно з якими гомосексуальні чоловіки можуть навчатися в римо-католицьких семінаріях і ставати священиками за дотримання целібату. Про це повідомляє агентство Reuters.

Керівництво CIE наголосило на важливості не наголошувати виключно на сексуальній орієнтації кандидатів. Основна вимога до майбутніх священиків — готовність прийняти безшлюбність і жити в цнотливості.

"Метою підготовки до священства є здатність приймати цнотливість у неодруженості як дар, вільно обирати її та відповідально в ній жити", — зазначили в CIE.

Рішення конференції викликане необхідністю усунути протиріччя і скандали, пов'язані з виключенням кандидатів із семінарій. Одним із таких випадків став лист 22-річного Лоренцо Мікеле Ное Карузо, який звинуватив церкву в "токсичному клерикалізмі" після його відрахування за гомосексуальність.

Хоча Ватикан у минулому прямо не забороняв геям ставати священиками, у більш ранній інструкції 2018 року йшлося про те, що семінарії не можуть приймати чоловіків, які мають "глибоко вкорінені гомосексуальні нахили".

Тож це рішення стало відходом від попередньої позиції Папи Франциска, який раніше висловлював занепокоєння тим, що присутність геїв у семінаріях може призвести до подвійного життя.

Проте останніми роками понтифік намагався пом'якшити тон Католицької церкви щодо ЛГБТК+ спільноти, затвердивши, зокрема, у 2023 році можливість благословляти одностатеві пари, що викликало суперечки серед більш консервативних представників церкви.

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