Ватикан разрешил геям становиться католическими священниками, — Reuters

Новое решение вступает в противоречие с позицией Папы Франциска, который ранее высказывался против допуска геев в духовные семинарии. Он считал, что это может привести к риску двойной жизни.

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Итальянская епископская конференция (CIE) утвердила новые правила, согласно которым гомосексуальные мужчины могут обучаться в римско-католических семинариях и становиться священниками при соблюдении целибата. Об этом сообщает агентство Reuters.

Руководство CIE подчеркнуло важность не акцентировать внимание исключительно на сексуальной ориентации кандидатов. Основное требование к будущим священникам — готовность принять безбрачие и жить в целомудрии.

"Целью подготовки к священству является способность принимать целомудрие в безбрачии как дар, свободно выбирать его и ответственно в нем жить", — отметили в CIE.

Решение конференции вызвано необходимостью устранить противоречия и скандалы, связанные с исключением кандидатов из семинарий. Одним из таких случаев стало письмо 22-летнего Лоренцо Микеле Ноэ Карузо, который обвинил церковь в "токсичном клерикализме" после его отчисления за гомосексуальность.

Хотя Ватикан в прошлом прямо не запрещал геям становиться священниками, в более ранней инструкции 2018 года говорилось, что семинарии не могут принимать мужчин, имеющих "глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности".

Поэтому это решение стало отходом от предыдущей позиции Папы Франциска, который ранее выражал обеспокоенность тем, что присутствие геев в семинариях может привести к двойной жизни.

Тем не менее в последние годы понтифик пытался смягчить тон Католической церкви в отношении ЛГБТК+ сообщества, утвердив, в том числе, в 2023 году возможность благословлять однополые пары, что вызвало споры среди более консервативных представителей церкви.

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Напомним, 15 декабря глава Ватикана Франциск назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями". Понтифик отметил, что война — это всегда поражение и помолился за то, чтобы украинский и российский народы пришли к взаимопониманию.