У Британії підліток зізнався в убивстві, яке спровокувало масові заворушення у країні

Підлітка, який убив трьох дітей на танцювальному занятті до цього тричі направляли до програми Prevent для запобіганню проявів насильства.

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У Великій Британії 18-річний підліток Аксель Рудакубана у суді зізнався у вбивстві трьох дівчат в Саутпорті. Злочин спричинив масові заворушення у країні. Про це пише BBC.

Так, Аксель Рудакубана, який народився в Уельсі в християнській родині руандійського походження, зізнався у вбивстві трьох дівчаток — 6-річної Бебе Кінг, 7-річної Елсі Дот Стенкомб і 9-річної Аліси да Сілва Агіар, яке він скоїв 29 липня 2024 року. Внаслідок його нападу постраждали ще десятеро людей — восьмеро дітей та двоє дорослих.

Через його напад ще десять людей дістали травми.

Вбиті учасниці танцювальної групи

Підліток визнав себе винним у 16 звинуваченнях, зокрема у вбивстві, замахах на вбивство та зберіганні холодної зброї. Також він зізнався у виготовленні біологічного токсину рецину та у тому, що мав у своїй бібліотеці навчальний посібник для Аль-Каїди.

Як стало відомо Guardian, підлітка, який убив трьох дівчат на танцювальному занятті в Саутпорті, тричі направляли до програми Prevent, урядової програми для припинення терористичного насильства.

Відомо, що одне з звернень викликано занепокоєнням щодо потенційної зацікавленості Акселя Рудакубани у вбивстві дітей під час шкільної різанини.

Його поведінка, включаючи його очевидний інтерес до насильства, була оцінена Prevent як потенційно тривожна. Але вважалося, що він не мотивований терористичною ідеологією або не становить терористичної небезпеки.

Аксель Рудакубана у суді

Рудакубану, якому на момент нападу в Саутпорті минулого літа було 17 років, вперше був направлений до Prevent у 2019 році, коли йому було 13. Ще два направлення були зроблені у 2021 році, коли він був школярем і жив у Ланкаширі.

Після одного з направлень було рекомендовано направити Рудакубану до інших служб. Чи сталося це, невідомо.

Prevent — це офіційна національна програма виявлення тих, хто побоюється, що підпадають на терористичні ідеології, і відвертає їх від насильства. Діти та дорослі, яких направлено до схеми, оцінюються, і, якщо вважається, що вони становлять достатній ризик, проводиться робота, щоб зменшити цю небезпеку.

Вбивство викликало масові заворушення у Британії

29 липня 2024 року після нападу і вбивстві дітей в танцювальному клубі британського міста Саутпорт російський сайт Channel3 Now, який видає себе за американську інформаційну агенцію, повідомив, що вбивця — 17-річний нелегальний мігрант Алі аль Шакаті. Цю інформацію підхопили радикальні угруповання та прихильники теорій змов і радикальні угруповання. На вулиці вийшли тисячі ультраправих британців, які заходилися нападати на мігрантів, трощити вітрини, палити будівлі, бити поліцейських. Постраждали десятки місцевих жителів та працівників поліції.

1 серпня стало відомо справжнє імʼя підозрюваного — це 17-річний британець Аксель Муганва Рудакубана. Йому винесуть вирок 23 січня, у четвер. Суддя зазначила, що покаранням буде довічне увʼязнення.

Нагадаємо, що 7 січня повідомлялося, що у Німеччині розпочався судовий процес над подружжям, яке звинувачують у вбивстві двох українок — 27-річної жінки та її 51-річної матері. Чоловік і дружина вирішили викрасти немовля і видати за своє.