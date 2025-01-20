Подростка, который убил троих детей на танцевальном занятии до этого трижды направляли в программу Prevent для предотвращения проявлений насилия.

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В Великобритании 18-летний подросток Аксель Рудакубана в суде признался в убийстве трех девушек в Саутпорте. Преступление вызвало массовые беспорядки в стране. Об этом пишет BBC.

Так, Аксель Рудакубана, который родился в Уэльсе в христианской семье руандийского происхождения, признался в убийстве трех девочек — 6-летней Бебе Кинг, 7-летней Элси Дот Стенкомб и 9-летней Алисы да Силва Агиар, которое он совершил 29 июля 2024 года. В результате его нападения пострадали еще десять человек — восемь детей и двое взрослых.

Из-за его нападения еще десять человек получили травмы.

Убитые участницы танцевальной группы

Подросток признал себя виновным в 16 обвинениях, в частности в убийстве, покушениях на убийство и хранении холодного оружия. Также он признался в изготовлении биологического токсина рецина и в том, что имел в своей библиотеке учебное пособие для Аль-Каиды.

Как стало известно Guardian, подростка, который убил трех девушек на танцевальном занятии в Саутпорте, трижды направляли в программу Prevent, правительственную программу для пресечения террористического насилия.

Известно, что одно из обращений вызвано беспокойством относительно потенциальной заинтересованности Акселя Рудакубаны в убийстве детей во время школьной резни.

Его поведение, включая его очевидный интерес к насилию, было оценено Prevent как потенциально тревожное. Но считалось, что он не мотивирован террористической идеологией или не представляет террористической опасности.

Аксель Рудакубана в суде

Рудакубану, которому на момент нападения в Саутпорте прошлым летом было 17 лет, впервые был направлен в Prevent в 2019 году, когда ему было 13. Еще два направления были сделаны в 2021 году, когда он был школьником и жил в Ланкашире.

После одного из направлений было рекомендовано направить Рудакубану в другие службы. Произошло ли это, неизвестно.

Prevent — это официальная национальная программа по выявлению тех, кто опасается подвергнуться террористической идеологии, и отвлекает их от насилия. Дети и взрослые, направленные в схему, оцениваются, и, если считается, что они представляют достаточный риск, проводится работа по уменьшению этой опасности.

Убийство вызвало массовые беспорядки в Британии

29 июля 2024 года после нападения и убийства детей в танцевальном клубе британского города Саутпорт российский сайт Channel3 Now, выдающий себя за американское информационное агентство, сообщил, что убийца — 17-летний нелегальный мигрант Али аль Шакати. Эту информацию подхватили радикальные группировки и сторонники теорий заговоров и радикальные группировки. На улицы вышли тысячи ультраправых британцев, которые принялись нападать на мигрантов, крушить витрины, жечь здания, избивать полицейских. Пострадали десятки местных жителей и сотрудников полиции.

1 августа стало известно настоящее имя подозреваемого — это 17-летний британец Аксель Муганва Рудакубана. Ему вынесут приговор 23 января, в четверг. Судья отметила, что наказанием будет пожизненное заключение.

Напомним, что 7 января сообщалось, что в Германии начался судебный процесс над супругами, которых обвиняют в убийстве двух украинок — 27-летней женщины и ее 51-летней матери. Муж и жена решили похитить младенца и выдать за своего.