Премія алкоголем: у Німеччині безплатно роздадуть пиво заради підвищення явки на вибори до Бундестагу

Зміцнити демократію в Німеччині вирішили алкоголем. Кожному, хто проголосував на виборах до німецького парламенту в місті Дуйсбург, належить свіжий келих пива "König Pilsener".

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У Німеччині для підвищення явки на дострокових виборах до Бундестагу (парламенту) виборцям роздаватимуть безплатне пиво. Про це повідомив німецький таблоїд Bild.

Влада міста Дуйсбург на заході Німеччини ухвалила таке рішення першою. Мер міста Мартін Мюррак запропонував незвичайну "премію за голос".

"Ми хочемо щось зробити з низькою явкою виборців і зміцнити демократію. На останніх федеральних виборах 2021 року явка виборців у Дуйсбурзі становила лише 68%, а по всій Німеччині — у середньому 76,6%, — сказав він.

Мер міста Мартін Мюррак ініціював премію за голосування

Кожен житель Дуйсбурга, який має право голосу і не подав заявку на голосування поштою, може прийти і проголосувати на федеральних виборах. Натомість йому дадуть свіжий келих пива "König Pilsener".

"За необхідності ми можемо отримати пиво прямо з пивоварні. Також вам подадуть безалкогольне пиво і напої", — додав Мюррак.

Схожа кампанія мала місце під час виборів до парламенту Євросоюзу минулого року, але тільки з безалкогольним пивом.

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