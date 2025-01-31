В Японії три доби не можуть дістати водія вантажівки з величезного провалу на дорозі (відео)

Рятувальникам вдалося дістати кузов із провалу, але кабіна з 74-річним водієм усе ще перебуває на дні.

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74-річний водій 72 години залишається в кабіні вантажівки, яка впала в гігантський провал, що утворився в місті Яшіо біля Токіо. На знімках з повітря видно, як пожежна машина опустила драбину у величезну яму, а пожежники спробували врятувати водія, який перестав виходити на зв'язок. Про це повідомляє NHK.

Провал у Японії утворився на жвавому перехресті ще 28 січня

Через понад 72 години після обвалення дороги в префектуру Сайтама, Японія, рятувальники в п'ятницю почали будувати пандус, щоб спробувати врятувати 74-річного водія вантажівки. Про водія нічого не відомо відтоді, як він перестав виходити на зв'язок.

Чиновники заявили, що відтоді, як 28 січня обвалилася дорога, діаметр діри збільшився до 40 метрів — майже до довжини олімпійського басейну.

За словами міської влади Яшіо, провал міг утворитися через корозію каналізаційної труби.

"Ситуація дуже небезпечна", — заявив у четвер журналістам місцевий пожежник Тетсуджі Сато. За його словами, у провал просочуються ґрунтові води, а яма "продовжує руйнуватися".

Влада сподівалася завершити будівництво 30-метрового пандуса до п'ятниці, але місцевий чиновник заявив, що на це може піти кілька днів. Рятувальні роботи ускладнювалися ерозією внутрішньої стінки гігантської ями глибиною близько 10 метрів, через що рятувальникам було неможливо довго перебувати всередині. Спочатку діаметр кратера становив близько 5 метрів, але під час рятувальних робіт поруч утворилася ще одна величезна воронка. У міру того, як вирва розширювалася, в неї час від часу потрапляли шматки дорожнього асфальту, не даючи рятувальникам дістатися до тріщини. Це також робить небезпечним знаходження поруч важкої техніки. 1,2 мільйона жителів регіону попросили скоротити кількість купань і прання, щоб витоки каналізації не ускладнювали рятувальні операції.

Провал у Японії

"Важко обмежити людей у користуванні туалетами, але ми закликаємо їх використовувати якомога менше води", — повідомив один із чиновників. Рятувальники підняли вантажівку, але, на жаль, вдалося витягнути тільки кузов, а передня частина вантажівки, як і раніше, залишається у воронці.

Більша частина основної громадської інфраструктури Японії була побудована під час швидкого економічного зростання 1960-х і 1970-х років. Каналізаційній трубі в Яшіо близько 40 років.

Нагадаємо, дорога в Японії провалилася 28 січня. Увечері того ж дня водій перестав виходити на зв'язок із рятувальниками.