В Японии трое суток не могут достать водителя грузовика из огромного провала на дороге (видео)

Спасателям удалось достать кузов из провала, но кабина с 74-летним водителем все еще находится на дне.

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74-летний водитель 72 часа остается в кабине грузовика, который упад в гигантский провал, образовавшийся в городе Яшио около Токио. На снимках с воздуха видно, как пожарная машина опустила лестницу в огромную яму, а пожарные попытались спасти водителя, который перестал выходить на связь. Об этом сообщает NHK.

Провал в Японии образовался на оживленном перекрестке еще 28 января

Спустя более 72 часов после обрушения дороги в префектуру Сайтама, Япония, спасатели в пятницу начали строить пандус, чтобы попытаться спасти 74-летнего водителя грузовика. О водителе ничего не известно, с тех пор, как он перестал выходить на связь.

Чиновники заявили, что с тех пор, как 28 января обрушилась дорога, диаметр дыры увеличился до 40 метров — почти до длины олимпийского бассейна.

По словам городских властей Яшио, провал мог образоваться из-за коррозии канализационной трубы.

"Ситуация очень опасная", — заявил в четверг журналистам местный пожарный Тетсуджи Сато. По его словам в провал просачиваются грунтовые воды, а яма "продолжает разрушаться".

Власти надеялись завершить строительство 30-метрового пандуса к пятнице, но местный чиновник заявил, что на это может уйти несколько дней. Спасательные работы осложнялись продолжающейся эрозией внутренней стенки гигантской ямы глубиной около 10 метров, из-за чего спасателям было невозможно долго находиться внутри. Первоначально диаметр кратера составлял около 5 метров, но во время спасательных работ рядом образовалась еще одна огромная воронка. По мере того, как воронка расширялась, в нее время от времени попадали куски дорожного асфальта, не давая спасателям добраться до трещины. Это также делает опасным нахождение рядом тяжелой техники. 1,2 миллиона жителей региона попросили сократить количество купаний и стирки, чтобы утечки канализации не затрудняли спасательные операции.

Провал в Японии

"Трудно ограничить людей в пользовании туалетами, но мы призываем их использовать как можно меньше воды", — сообщил один из чиновников. Спасатели подняли грузовик, но, к сожалению, удалось вытащить только кузов, а передняя часть грузовика по-прежнему остается в воронке.

Большая часть основной общественной инфраструктуры Японии была построена во время быстрого экономического роста 1960-х и 1970-х годов. Канализационной трубе в Яшио около 40 лет.

Напомним, дорога в Японии провалилась 28 января. Вечером того же дня водитель перестал выходить на связь со спасателями.