Набір в армію США б'є рекорди після перемоги Трампа на виборах, — NYP

Щодня рекрутери набирали в американську армію по 346 новобранців. Глава Пентагону Піт Гегсет зазначив, що це найкращі показники за 15 років.

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Армія США побила попередні рекорди з набору новобранців. Останній місяць минулого року став найпродуктивнішим груднем за кілька років, пише New York Post.

Представники армії повідомили, що щодня набиралося близько 350 солдатів.

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"У наших рекрутерів одне з найскладніших завдань — надихати наступне покоління солдатів на службу. Вітаємо і продовжуйте в тому ж дусі! Будьте всім, чим можете бути", — написали армійські рекрутери.

Міністр оборони Піт Гегсет зі свого боку зазначив, що в січні 2025 року армія досягла найкращого набору за 15 років. Таким чином, зробив він висновок, американська молодь хоче служити "під сміливим і сильним керівництвом" президента Дональда Трампа.

У жовтні 2023 року армія оголосила про низку масштабних змін, включно зі створенням спеціалізованої робочої сили з підбору кадрів. Армія направила медичних працівників у пункти прийому на військову службу по всій країні, щоб підвищити ефективність процесу зарахування, а також використовувала інноваційні технології для охоплення ширшої аудиторії та виявлення кандидатів, зацікавлених у військовій службі.

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Крім того, було істотно розширено підготовчий курс для майбутніх солдатів, який допомагав потенційним новобранцям подолати різні бар'єри для служби, при цьому, як стверджується, "не жертвуючи якістю заради кількості". Проте, у 2023 році армія США не виконала поставлені цілі з набору на 41 000 осіб.

Нагадаємо, у 2024 році армія оголосила про скорочення чисельності своїх військовослужбовців на 24 тисячі осіб. Водночас 5 відсотків скорочень торкнулися посад, які залишалися вакантними.

Фокус також писав, що президент США Дональд Трамп дав 60 днів міністрові оборони Піту Хегсету на подання плану розгортання новітньої американської системи протиракетної оборони "Залізний купол". Ця система передбачає розміщення в космосі перехоплювачів із лазерною зброєю.