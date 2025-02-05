Набор в армию США бьет рекорды после победы Трампа на выборах, — NYP

Ежедневно рекрутеры набирали в американскую армию по 346 новобранцев. Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что это наилучшие показатели за 15 лет.

Related video

Армия США побила предыдущие рекорды по набору новобранцев. Последний месяц прошлого года стал самым продуктивным декабрем за несколько лет, пишет New York Post.

Представители армии сообщили, что ежедневно набиралось около 350 солдат.

Важно

Новые солдаты, новые самолеты, новые задачи: как Трамп изменит армию США

"У наших рекрутеров одна из самых сложных задач — вдохновлять следующее поколение солдат на службу. Поздравляем и продолжайте в том же духе! Будьте всем, чем можете быть", — написали армейские рекрутеры.

Министр обороны Пит Хегсет в свою очередь отметил, что в январе 2025 года армия достигла наилучшего набора за 15 лет. Таким образом, сделал он вывод, американская молодежь хочет служить "под смелым и сильным руководством" президента Дональда Трампа.

В октябре 2023 года армия объявила о ряде масштабных изменений, включая создание специализированной рабочей силы по подбору кадров. Армия направила медицинских работников в пункты приема на военную службу по всей стране, чтобы повысить эффективность процесса зачисления, а также использовала инновационные технологии для охвата более широкой аудитории и выявления кандидатов, заинтересованных в военной службе.

Роберта Шредера присоединиться к армии США вдохновил отец, являющийся ветераном морской пехоты Фото: U.S. Army Recruiting

Кроме того, был существенно расширен подготовительный курс для будущих солдат, который помогал потенциальным новобранцам преодолеть различные барьеры для службы, при этом, как утверждается, "не жертвуя качеством ради количества". Тем не менее, в 2023 году армия США не выполнила поставленные цели по набору на 41 000 человек.

Напомним, в 2024 году армия объявила о сокращении численности своих военнослужащих на 24 тысячи человек. В то же время, 5 процентов сокращений затронули должности, которые оставались вакантными.

Фокус также писал, что президент США Дональд Трамп дал 60 дней министру обороны Питу Хегсету на представление плана развертывания новейшей американской системы противоракетной обороны "Железный купол". Данная система предусматривает размещение в космосе перехватчиков с лазерным оружием.