Після 13 років секретності: двоповерховий пентхаус у найвищій будівлі світу виставлено на продаж

У Бурдж-Халіфі за 51 млн доларів продається дворівневий пентхаус, розташований на 107 і 108 поверхах. Однак новому власнику потрібно буде викласти ще щонайменше 5 мільйонів на реконструкцію приміщень.

Ексклюзивний дворівневий пентхаус Burj Khalifa Sky Palace площею 1950 квадратних метрів виставлено на продаж за $51 млн у Дубаї. Про це повідомляє ресурс zawya.

Резиденція в найбільшому хмарочосі є єдиним у своєму роді дуплексом і пропонує неперевершений 360-градусний краєвид на Дубай, Перську затоку та величезну пустелю за ним. Апартаменти з вікнами від підлоги до стелі мають площу 1300 кв.м. на основному рівні та 650 квадратних метрів на рівні вище.

Згідно з офіційним лістингом, ця нерухомість була ретельно охоронюваним секретом протягом 13 років, зарезервованим для однієї зі знаменитостей. Однак тепер 107-й і 108-й поверхи на 830-метровій будівлі, а також 12 виділених паркувальних місць виставлені на продаж. Новий власник отримає доступ до приватної вітальні на 123-му поверсі, відкритих джакузі та басейнів на 43-му і 76-му поверхах, а також 25-метрового басейну. У вежі також розташовані два першокласних спа-салони, приватні закриті сади, три спортзали, тенісні корти і повний доступ до зручностей готелю Armani. Крім того, ця резиденція має власний басейн і єдиний у вежі приватний ліфт.

Однак потенційному покупцеві знадобиться щонайменше додаткові 5 млн доларів на реконструкцію об'єкта, який понад 10 років стояв у запустінні.

Нагадаємо, що в Дубаї розпочали будівництво Бурдж Азізі, який стане другим за висотою хмарочосом у світі. Однак будівля заввишки 725 метрів все одно встановить низку світових рекордів.

Тим часом найвищий і найдорожчий пентхаус у світі під назвою The One Above All Else розташований у хмарочосі Central Park Tower у Нью-Йорку.