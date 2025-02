После 13 лет секретности: двухэтажный пентхаус в самом высоком здании мира выставлен на продажу

В Бурдж-Халифе за 51 млн долларов продается двухуровневый пентхаус, расположенный на 107 и 108 этажах. Однако новому владельцу потребуется выложить еще как минимум 5 миллионов на реконструкцию помещений.

Эксклюзивный двухуровневый пентхаус Burj Khalifa Sky Palace площадью 1950 квадратных метров выставлен ​​на продажу за $51 млн в Дубае. Об этом сообщает ресурс zawya.

Резиденция в самом большом небоскребе является единственным в своем роде дуплексом и предлагает непревзойденный 360-градусный вид на Дубай, Персидский залив и огромную пустыню за ним. Апартаменты с окнами от пола до потолка имеют площадь 1300 кв.м. на основном уровне и 650 квадратных метров на уровне выше.

Согласно официальному листингу, эта недвижимость была тщательно охраняемым секретом в течение 13 лет, зарезервированным для одной из знаменитостей. Однако теперь 107-й и 108-й этажи на 830-метровом здании, а также 12 выделенных парковочных мест выставлены на продажу. Новый владелец получит доступ к частной гостиной на 123-м этаже, открытым джакузи и бассейнам на 43-м и 76-м этажах, а также 25-метровому бассейну. В башне также находятся два первоклассных спа-салона, частные закрытые сады, три спортзала, теннисные корты и полный доступ к удобствам отеля Armani. Кроме того, данная резиденция имеет собственный бассейн и единственный в башне частный лифт.

Однако потенциальному покупателю понадобится как минимум дополнительные 5 млн долларов на реконструкцию объекта, более 10 лет стоявшему в запустении.

Напомним, что в Дубае начали строительство Бурдж Азизи, который станет вторым по высоте небоскребом в мире. Однако здание высотой 725 метров все равно установит ряд мировых рекордов.

Тем временем самый высокий и самый дорогой пентхаус в мире под названием The One Above All Else находится в небоскребе Central Park Tower в Нью-Йорке.