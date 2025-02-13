У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп протестувальників: багато поранених (фото)
Водій керував автомобілем Mini Cooper і наїхав на людей під час страйку профспілки Verdi. Щонайменше двоє людей перебувають у важкому стані.
Невідомий в'їхав на автомобілі в натовп у німецькому Мюнхені, постраждали кілька людей. Про інцидент розповіла місцева поліція в соцмережі X.
"На місці події автомобіль врізався в групу людей. Кілька людей дістали поранення", — ідеться в повідомленні.
Таблоїд Bild пише, що постраждали щонайменше 20 осіб, включно з дітьми. Двоє людей у важкому стані, на кадрах із місця події видно, що водій керував автомобілем Mini Cooper.
Очевидці події кажуть, що машина збила жінку з дитиною під час страйку, проведеного профспілкою Verdi. Стверджується, що поліція стріляла у водія і згодом затримала його.
Влада продовжує розслідування, щоб з'ясувати, чи був інцидент пов'язаний із профспілковими зборами.
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