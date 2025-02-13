У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп протестувальників: багато поранених (фото)

Водій керував автомобілем Mini Cooper і наїхав на людей під час страйку профспілки Verdi. Щонайменше двоє людей перебувають у важкому стані.

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Невідомий в'їхав на автомобілі в натовп у німецькому Мюнхені, постраждали кілька людей. Про інцидент розповіла місцева поліція в соцмережі X.

"На місці події автомобіль врізався в групу людей. Кілька людей дістали поранення", — ідеться в повідомленні.

Таблоїд Bild пише, що постраждали щонайменше 20 осіб, включно з дітьми. Двоє людей у важкому стані, на кадрах із місця події видно, що водій керував автомобілем Mini Cooper.

Машина збила жінку з дитиною під час страйку

Очевидці події кажуть, що машина збила жінку з дитиною під час страйку, проведеного профспілкою Verdi. Стверджується, що поліція стріляла у водія і згодом затримала його.

Влада продовжує розслідування, щоб з'ясувати, чи був інцидент пов'язаний із профспілковими зборами.

Фокус раніше писав, як президент Сербії Александр Вучич потрапив у ДТП: у його службового автомобіля на ходу відлетіло колесо.

Нагадаємо, власник автомобіля Volkswagen Golf залишив його на парковці аеропорту Берлін-Бранденбург і в підсумку накопичив рекордний борг за стоянку. Чоловік має сплатити майже 210 тисяч доларів.