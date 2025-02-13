В Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих: много раненых (фото)

Водитель управлял автомобилем Mini Cooper и наехал на людей во время забастовки профсоюза Verdi. Минимум двое человек находятся в тяжелом состоянии.

Related video

Неизвестный въехал на автомобиле в толпу в немецком Мюнхене, пострадали несколько человек. Об инциденте рассказала местная полиция в соцсети X.

"На месте происшествия автомобиль врезался в группу людей. Несколько человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Таблоид Bild пишет, что пострадали не менее 20 человек, включая детей. Двое человек в тяжелом состоянии, на кадрах с места происшествия видно, что водитель управлял автомобилем Mini Cooper.

Машина сбила женщину с ребенком во время забастовки

Очевидцы события говорят, что машина сбила женщину с ребенком во время забастовки, проводимой профсоюзом Verdi. Утверждается, что полиция стреляла в водителя и впоследствии задержала его.

Власти продолжают расследование, чтобы выяснить, был ли инцидент связан с профсоюзным собранием.

Фокус ранее писал, как президент Сербии Александр Вучич попал в ДТП: у его служебного автомобиля на ходу отлетело колесо.

Напомним, владелец автомобиля Volkswagen Golf оставил его парковке аэропорта Берлин-Бранденбург и в итоге накопил рекордный долг за стоянку. Мужчина должен уплатить почти 210 тысяч долларов.