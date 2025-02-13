15 людей дістали поранення: у Франції в бар кинули гранату

Поки що інцидент не вважають терактом. Але в поліції зазначили, що у чоловіка, який кинув гранату, був ще й автомат Калашникова.

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П'ятнадцять осіб дістали поранення в Греноблі, Франція. Щонайменше двоє з них перебувають у критичному стані. Невідомий чоловік увійшов до переполеного бару і кинув гранату, а потім втік. Про це повідомляє France24.

У Греноблі в бар кинули гранату

Місцевий прокурор Франсуа Туре де Курсі охарактеризував напад як "акт крайньої жорстокості". Він сказав, що слідчі поки не встановили мотив, але не вважають, що це був теракт.

Він сказав, що поліція вивчає, чи було це зведенням рахунків між місцевими бандами. Гренобль і його передмістя стали місцем низки інцидентів, пов'язаних із торгівлею наркотиками і сигаретами.

Суддя Крістоф Барре заявив, що у нападника, вочевидь, був при собі автомат Калашникова, але він його не використав.

За словами Туре де Курсі, інцидент стався ввечері 12 лютого, у барі в районі Олімпійського селища, побудованого, коли місто приймало зимові Олімпійські ігри 1968 року.

У Греноблі в бар кинули гранату

Вибухом у барі Aksehir, яким керує місцева турецька асоціація, вибило всі вікна. Відвідувачі зазначили, що цей бар здебільшого відвідують одні чоловіки і в ньому завжди повно народу.

Заступник мера Хлоя Пантел повідомила журналістам, що цей бар — "місце, де збираються місцеві жителі та люди з інших районів, особливо для перегляду футбольних матчів".

Представник лікарні Гренобля, куди доправили постраждалих, заявив газеті Le Dauphiné Libéré: "Травми відповідають тим, які зазвичай спостерігаються в зоні бойових дій".

Нагадаємо, це не єдиний інцидент, який трапився в Європі цього тижня. Так, чоловік в'їхав у натовп протестувальників на своєму авто. Постраждало понад 20 осіб.