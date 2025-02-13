15 человек получили ранения: во Франции в бар бросили гранату

Пока инцидент не считают терактом. Но в полиции отметили, что у мужчины, бросившего гранату был еще и автомат Калашникова.

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Пятнадцать человек получили ранения в Гренобле, Франция. По меньшей мере двое из них находятся в критическом состоянии. Неизвестный мужчина вошел в переполенный бар и бросил гранату, а потом скрылся. Об этом сообщает France24.

В Гренобле в бар кинули гранату

Местный прокурор Франсуа Туре де Курси охарактеризовал нападение как "акт крайней жестокости". Он сказал, что следователи пока не установили мотив, но не считают, что это был теракт.

Он сказал, что полиция изучает, было ли это сведением счетов между местными бандами. Гренобль и его пригороды стали местом ряда инцидентов, связанных с торговлей наркотиками и сигаретами.

Судья Кристоф Барре заявил, что у нападавшего, по всей видимости, был при себе автомат Калашникова, но он его не использовал.

По словам Туре де Курси, инцидент произошел вечером 12 февраля, в баре в районе Олимпийской деревни, построенной, когда город принимал зимние Олимпийские игры 1968 года.

В Гренобле в бар кинули гранату

Взрывом в баре Aksehir, которым управляет местная турецкая ассоциация, выбило все окна. Посетители отметили, что этот бар в основном посещают одни мужчины и в нем всегда полно народа.

Заместитель мэра Хлоя Пантел сообщила журналистам, что этот бар — "место, где собираются местные жители и люди из других районов, особенно для просмотра футбольных матчей".

Представитель больницы Гренобля, куда доставили пострадавших, заявил газете Le Dauphiné Libéré: "Травмы соответствуют тем, которые обычно наблюдаются в зоне боевых действий".

Напомним, это не единственный инцидент, который случился в Европе на этой неделе. Так, мужчина въехал в толпу протестующих на своем авто. Пострадало больше 20 человек.