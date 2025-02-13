Урядовий літак зі США прилетів до Москви, — росЗМІ

Хто на борту літака — невідомо. Ймовірно, він вилетів за черговим громадянином США, якого РФ утримувала в заручниках, зазначають російські журналісти.

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Пасажирський літак ВПС США C-37B VIP вилетів до Москви з американської авіабази Кемп-Спрінгс. І приземлився в аеропорту Внуково. Це випливає з даних сервісу Flightradar, пише російське онлайн-видання "Агентство. Новости", яке звернуло увагу на пересування літака.

До Москви літак летів через Роттердам Фото: Flightradar24

Пасажирський літак Gulfstream C-37B ВПС США близько 12:00 мск — цей літак вилетів із військової авіабази у штаті Меріленд у США, після чого зробив посадку в Роттердамі, звідки вирушив до Москви.

Хто на борту — невідомо. ЗМІ припустили, що на борту може бути дипломатична делегація.

А з огляду на новини останніх днів про переговори між РФ і США, є ймовірність, що борт вилетів за черговим громадянином США, про обмін якого міг домовитися президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф прилітав у Росію, щоб повернути ув'язненого американця Марка Фогеля, якого обміняли на обвинуваченого у відмиванні грошей росіянина Олександра Винника.

Адвокат Винника повідомив, що він уже приземлився в Москві, але в нього був інший маршрут. Винник летів через Туреччину.

Gulfstream C-37B є багатоцільовим транспортним літаком ВПС США з позивним SAM (special air mission).

Раніше Трамп заявив про швидке повернення до США ще одного американського громадянина слідом за Фогелем, який відбував покарання в Росії за контрабанду наркотиків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Олександра Винника, якого погодився відпустити Вашингтон. Вважається, що Винник контролював 80 000 біткоїнів, вкрадених із криптобіржі Mt. Gox у 2011 році, що викликало у Москви сильну зацікавленість у його поверненні.