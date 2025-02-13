Правительственный самолет из США прилетел в Москву, — росСМИ

Кто на борту самолета — неизвестно. Вероятно, он вылетел за очередным гражданином США, которого РФ удерживала в заложниках, отмечают российские журналисты.

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Пассажирский самолет ВВС США C-37B VIP вылетел в Москву с американской авиабазы Кэмп-Спрингс. И приземлился в аэропорту Внуково. Это следует из данных сервиса Flightradar, пишет российское онлайн-издание "Агентство. Новости", которое обратило внимание на передвижения самолета.

В Москву самолет летел через Роттердам Фото: Flightradar24

Пассажирский самолет Gulfstream C-37B ВВС США около 12:00 мск этот самолет вылетел с военной авиабазы в штате Мэриленд в США, после чего сделал посадку в Роттердаме, откуда отправился в Москву.

Кто на борту – неизвестно. СМИ предположили, что на борту может быть дипломатическая делегация.

А учитывая новости последних дней о переговорах между РФ и США, есть вероятность, что борт вылетел за очередным гражданином США об обмене которого мог договориться президент США Дональд Трамп.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прилетал в Россию, чтобы вернуть заключенного американца Марка Фогеля, которого обменяли на обвиненного в отмывании денег россиянина Александра Винника.

Адвокат Винника сообщил, что он уже приземлился в Москве, но у него был другой маршрут. Винник летел через Турцию.

Gulfstream C-37B является многоцелевым транспортным самолетом ВВС США с позывным SAM (special air mission).

Ранее Трамп заявил о скором возвращении в США еще одного американского гражданина вслед за Фогелем, который отбывал наказание в России за контрабанду наркотиков.

Напомним, ранее Фокус писал об Александре Виннике, которого согласился отпустить Вашингтон. Считается, что Винник контролировал 80 000 биткоинов, украденных с криптобиржи Mt. Gox в 2011 году, что вызвало у Москвы сильную заинтересованность в его возвращении.