У Німеччині провели опитування про відправлення миротворців в Україну: результат здивував

У Західній Німеччині більшість німців виступила "за" відправлення. А в колишньому НДР, який був підконтрольний СРСР, більшість висловилися "проти".

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У Німеччині провели опитування, щоб з'ясувати, як ставляться німці до потенційної можливості розгортання сил бундесверу в рамках миротворчої місії в Україні. Незначна більшість висловилася позитивно. Про це пише Reuters.

Опитування проводив журнал Stern і воно показало, що 49% німців підтримують розгортання, 44% виступають проти, а 7% утрималися.

У Західній Німеччині 52% людей підтримали розгортання миротворчих сил, тоді як 65% людей у Східній Німеччині виступили проти. Уточнюється, що ця територія після Другої світової війни багато років належала до так званого комуністичного табору.

Опитування також показало, що 83% виборців ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) відкинули б розгортання німецьких військ в Україні.

Водночас представник Міноборони Німеччини заявив, що країна не ухилятиметься від участі в місії, якщо буде створено відповідну структуру. Однак остаточне рішення, ймовірно, ухвалюватиме новий уряд Німеччини після федеральних виборів, які заплановані на 23 лютого.

Опитування проводилося 13 і 14 лютого.

"Європейські лідери занепокоєні тим, що їх усувають від переговорів щодо майбутньої безпеки України. І поки чиновники США та Росії ведуть переговори про припинення трирічної війни, європейці розглядають можливі варіанти участі в майбутній миротворчій місії", — зазначає агентство.

Нагадаємо, під час саміту в Парижі лідери країн Євросоюзу заявили про небажання направляти миротворчі сили в охоплену війною Україну. Франція запропонувала розмістити "сили підтвердження" за майбутньою лінією припинення вогню в Україні, а не на ній. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав обговорення питання про розгортання миротворців "вкрай недоречним".