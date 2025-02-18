В Германии провели опрос об отправке миротворцев в Украину: результат удивил

В Западной Германии большинство немцев выступило "за" отправку. А в бывшем ГДР, который был подконтролен СССР, большинство высказались "против".

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В Германии провели опрос, чтобы выяснить, как относятся немцы к потенциальной возможности развертывания сил бундесвера в рамках миротворческой миссии в Украине. Незначительное большинство высказалось положительно. Об этом пишет Reuters.

Опрос проводил журнал Stern и он показал, что 49% немцев поддерживают развертывание, 44% выступают против, а 7% воздержались.

В Западной Германии 52% людей поддержали развертывание миротворческих сил, тогда как 65% людей в Восточной Германии выступили против. Уточняется, что эта территория после Второй мировой войны много лет принадлежала к так называемому коммунистическому лагерю.

Опрос также показал, что 83% избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) отвергли бы развертывание немецких войск в Украине.

В то же время представитель Минобороны Германии заявил, что страна не будет уклоняться от участия в миссии, если будет создана соответствующая структура. Однако окончательное решение, вероятно, будет принимать новое правительство Германии после федеральных выборов, которые запланированы на 23 февраля.

Опрос проводился 13 и 14 февраля.

"Европейские лидеры, обеспокоены тем, что их отстраняют от переговоров относительно будущей безопасности Украины. И пока чиновники США и России ведут переговоры о прекращении трехлетней войны, европейцы рассматривают возможные варианты участия в будущей миротворческой миссии", — отмечает агентство.

Напомним, во время саммита Париже лидеры стран Евросоюза заявили о нежелании направлять миротворческие силы в охваченную войной Украину. Франция предложила разместить "силы подтверждения" за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал обсуждение вопроса о развертывании миротворцев "крайне неуместным".