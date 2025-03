Більше витрачали на російську нафту, ніж на захист України: Трамп розкритикував Європу

Президент США написав серію постів, анонсувавши сьогодні "велику подію". Деякі з них стосувалися України та Європи.

Президент США Дональд Трамп анонсував "велику подію" на сьогодні, а перед цим написав кілька постів на адресу Володимира Зеленського та колективної Європи. Усі пости він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Пост Дональда Трампа про Європу Фото: Скриншот

"Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України — набагато!" — написав Дональд Трамп.

Цікаво, що його пости в Truth Social не були продубльовані в Х (колишній Twitter) або інших соцмережах.

Дані Центру енергетичних досліджень підтверджують це твердження щодо витрат ЄС у 2024 році.

ЄС придбав російські нафти і газ на 21,9 млрд євро, що перевищує фінансову допомогу Україні в 18,7 млрд євро. Загальний прибуток РФ від експорту викопного палива з початку вторгнення сягнув 847 млрд євро. Про це писав Центр досліджень енергетики та чистого повітря (Crea — Centre for Research on Energy and Clean Air).

За деякий час до цього, Дональд Трамп обрушився з критикою на президента України Володимира Зеленського, який заявив, що до мирної угоди "ще дуже далеко".

Також інсайдери повідомляли, що президент США Дональд Трамп 3 березня проведе зустріч, під час якої обговорюватимуть наступні кроки щодо війни в Україні та ймовірне призупинення військової допомоги. За словами інсайдерів, у зустрічі візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, радник із національної безпеки Майк Волтц та інші високопосадовці.