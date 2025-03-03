Більше витрачали на російську нафту, ніж на захист України: Трамп розкритикував Європу
Президент США написав серію постів, анонсувавши сьогодні "велику подію". Деякі з них стосувалися України та Європи.
Президент США Дональд Трамп анонсував "велику подію" на сьогодні, а перед цим написав кілька постів на адресу Володимира Зеленського та колективної Європи. Усі пости він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
"Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України — набагато!" — написав Дональд Трамп.
Цікаво, що його пости в Truth Social не були продубльовані в Х (колишній Twitter) або інших соцмережах.
Дані Центру енергетичних досліджень підтверджують це твердження щодо витрат ЄС у 2024 році.
ЄС придбав російські нафти і газ на 21,9 млрд євро, що перевищує фінансову допомогу Україні в 18,7 млрд євро. Загальний прибуток РФ від експорту викопного палива з початку вторгнення сягнув 847 млрд євро. Про це писав Центр досліджень енергетики та чистого повітря (Crea — Centre for Research on Energy and Clean Air).
Читати також
Хлопчик сказав вітчиму 4 слова: після цього у кімнаті застигла німа пауза (відео)
Після скандалу в Білому домі: норвезька компанія відмовилася заправляти військові кораблі США
"Наслідки вже є неприємними": в Deepstate заявили про погіршення ситуації на Курщині
Верховний лідер Ірану опублікував пост українською: повчав "маріонеток" Заходу
За деякий час до цього, Дональд Трамп обрушився з критикою на президента України Володимира Зеленського, який заявив, що до мирної угоди "ще дуже далеко".
Також інсайдери повідомляли, що президент США Дональд Трамп 3 березня проведе зустріч, під час якої обговорюватимуть наступні кроки щодо війни в Україні та ймовірне призупинення військової допомоги. За словами інсайдерів, у зустрічі візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, радник із національної безпеки Майк Волтц та інші високопосадовці.
Читати також
Європа починає готуватися до війни: що потрібно ЄС для протистояння Росії
Після скандалу в Білому домі: норвезька компанія відмовилася заправляти військові кораблі США
Верховний лідер Ірану опублікував пост українською: повчав "маріонеток" Заходу
Трамп — не Байден, щоб із ним можна було "таке провернути", — радник Волц