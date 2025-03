Больше тратили на российскую нефть, чем на защиту Украины: Трамп раскритиковал Европу

Президент США написал серию постов, анонсировав сегодня "большое событие". Некоторые из них касались Украины и Европы.

Президент США Дональд Трамп анонсировал "большое событие" на сегодня, а перед этим написал несколько постов в адрес Владимира Зеленского и коллективной Европы. Все посты он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Пост Дональда Трампа про Европу Фото: Скриншот

"Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины — намного!" – написал Дональд Трамп.

Интересно, что его посты в Truth Social не были продублированы в Х (бывший Twitter) или других соцсетях.

Данные Центра энергетических исследований подтверждают это утверждение относительно расходов ЕС в 2024 году.

ЕС приобрел российские нефти и газ на 21,9 млрд евро, что превышает финансовую помощь Украине в 18,7 млрд евро. Общая прибыль РФ от экспорта ископаемого топлива с начала вторжения достигла 847 млрд евро. Об этом писал Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea — Centre for Research on Energy and Clean Air).

За некоторое время до этого, Дональд Трамп обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что до мирного соглашения "еще очень далеко".

Также инсайдеры сообщали, что президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу, во время которой будут обсуждаться следующие шаги по войне в Украине и вероятное приостановление военной помощи. По словам инсайдеров, во встрече примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и другие высокопоставленные чиновники.