Рассмотрят блокирование военной помощи: Трамп проведет встречу по Украине до конца дня, — СМИ

Источники журналистов говорят, что высокопоставленные чиновники США обсудят приостановление или отмену военной помощи, включая одобренную при предыдущем президенте Джо Байдене.

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Президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу, во время которой будут обсуждаться следующие шаги по войне в Украине и вероятное приостановление военной помощи, сообщает Axios со ссылкой на официального представителя США и анонимный источник, осведомленный о встрече.

По словам инсайдеров, во встрече примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и другие высокопоставленные чиновники.

Журналисты пишут, что приостановление военной помощи от США снизит способность Украины сопротивляться российской агрессии и одновременно ослабит рычаги влияния на Украину в настаивании Трампа на мирных переговорах.

О запланированной на 3 марта встрече по Украине американский чиновник на условиях анонимности также сообщал изданию The New York Times. По словам источника, на ней будут обсуждать приостановку или отмену американской военной помощи, включая поставки оружия, одобренные и оплаченные еще при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

Напомним, после словесной перепалки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в Овальном кабинете пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 1 марта заявила, что Штаты остановят военную помощь Украине.

Украинское издание Defense Express 3 марта посчитало, сколько оружия и на какую сумму США могут заблокировать для Украины.

Советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц 3 марта заявил, что Владимир Зеленский не готов к мирным переговорам, но "время не на его стороне" и кошельки американцев "не безграничны".