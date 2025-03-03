Розглянуть блокування військової допомоги: Трамп проведе зустріч щодо України до кінця дня, — ЗМІ

Джерела журналістів кажуть, що високопосадовці США обговорять призупинення або скасування військової допомоги включно зі схваленою за попереднього президента Джо Байдена.

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Президент США Дональд Трамп 3 березня проведе зустріч, під час якої обговорюватимуться наступні кроки щодо війни в Україні та ймовірне призупинення військової допомоги, повідомляє Axios із посиланням на офіційного представника США та анонімне джерело, обізнане про зустріч.

За словами інсайдерів, у зустрічі візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, радник із національної безпеки Майк Волц та інші високопосадовці.

Журналісти пишуть, що призупинення військової допомоги від США знизить здатність України чинити опір російській агресії та водночас послабить важелі впливу на Україну в наполяганні Трампа на мирних переговорах.

Про заплановану на 3 березня зустріч щодо України американський чиновник на умовах анонімності також повідомляв виданню The New York Times. За словами джерела, на ній обговорюватимуть призупинення або скасування американської військової допомоги включно з постачаннями зброї, схваленими та оплаченими ще за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, після словесної перепалки Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт 1 березня заявила, що Штати зупинять військову допомогу Україні.

Українське видання Defense Express 3 березня порахувало, скільки зброї та на яку суму США можуть заблокувати для України.

Радник президента США Дональда Трампа Майк Волц 3 березня заявив, що Володимир Зеленський не готовий до мирних переговорів, але "час не на його боці" і гаманці американців "не безмежні".