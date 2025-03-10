Буферні зони та спостерігачі: у Женеві показали план із припинення вогню в Україні

Для роботи над планом були залучені українські, американські, європейські та навіть російські експерти.

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Фахівці Женевського центру політики та безпеки підготували 31-сторінковий документ із конкретними механізмами перемир'я між Україною та Росією. Зазначається, що цей документ не є планом політичного врегулювання конфлікту. Найімовірніше, це практичне керівництво, покликане допомогти сторонам, а також міжнародній спільноті концептуалізувати припинення вогню. Його творці пропонують його, як набір ідей. Текст був опублікований Женевським центром політики збереження. Документ був створений за підтримки уряду Швейцарії.

Зазначається, що все почнеться з угоди про припинення вогню між Україною та Росією, за необхідності із залученням посередників та узгодження лінії припинення вогню.

Основні положення плану про припинення вогню в Україні:

Буферна зона — пропонується створити 10–15-кілометрову зону, яка буде позбавлена військових сил, важкого і легкого озброєння, а також буде безпольотною зоною для БпЛА, за винятком тих, що використовуються міжнародними організаціями.

Крім цього, обидві сторони мають погодитися на розведення сил:

7,5 км від лінії припинення вогню для всіх військ (що призведе до буферної зони завширшки

15 км);

50 км від лінії для артилерії калібру 100 мм або більше;

75 км для систем залпового вогню (РСЗВ);

150 кілометрів для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і "Точка У", тактичних ракетних систем.

Оскільки багато повітряних атак проводять далеко від лінії фронту, слід укласти окрему, але супутню угоду або між Росією і США, або між НАТО і Росією про нерозміщення крилатих ракет і ракет середньої дальності в певних районах.

Пропонується розгорнути міжнародну місію з моніторингу та перевірки чисельністю приблизно 15 000 осіб у буферній зоні, яка буде поділена на сектори. Ці підрозділи здійснюватимуть моніторинг лінії припинення вогню.

Або пропонують виключно цивільний моніторинг чисельністю 5000 осіб, їхню безпеку має охороняти до 10 000 іноземних військових з мандатом ООН.

Створення спільної комісії з представниками України та РФ з міжнародними спостерігачами для вирішення питань обміну полоненими, розмінування територій та організації гуманітарних коридорів.

Однак реалізація цього плану залишається під питанням. Експерти попереджають, що головною перешкодою може бути позиція Кремля — Путін може просто не дотримуватися умов припинення вогню. Також не вказано, які будуть санкції, якщо договір буде порушено.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що на столі під час перемовин України та США в Саудівській Аравії будуть територіальні питання, протоколи безпеки для українців та угода про видобуток корисних копалин.