Буферные зоны и наблюдатели: в Женеве показали план по прекращению огня в Украине

Для работы над планом были привлечены украинские, американские, европейские и даже российские эксперты.

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Специалисты Женевского центра политики и безопасности подготовили 31-страничный документ с конкретными механизмами перемирия между Украиной и Россией. Отмечается, что этот документ не является планом политического урегулирования конфликта. Скорее, это практическое руководство, призванное помочь сторонам, а также международному сообществу концептуализировать прекращение огня. Его создатели предлагают его, как набор идей. Текст был опубликован Женевским центром политики сохранности. Документ был создан при поддержке правительства Швейцарии.

Отмечается, что все начнется с соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией, при необходимости с привлечением посредников и согласования линии прекращения огня.

Основные положения плана про прекращению огня в Украине:

Буферная зона — предлагается создать 10-15-тикилометровую зону, которая будет лишена военных сил, тяжелого и легкого вооружения, а также будет бесполетной зоной для БПЛА, за исключением тех, которые используются международными организациями.

Кроме этого, обе стороны должны согласиться на разведение сил:

7,5 км от линии прекращения огня для всех войск (что приведет к буферной зоне шириной

15 км);

50 км от линии для артиллерии калибра 100 мм или более;

75 км для систем залпового огня (РСЗО);

150 километров для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и "Точка У", тактических ракетных систем.

Поскольку многие воздушные атаки проводятся вдали от линии фронта, следует заключить отдельное, но сопутствующее соглашение либо между Россией и США, либо между НАТО и Россией о неразмещении крылатых ракет и ракет средней дальности в определенных районах.

Предлагается развернуть международную миссию по мониторингу и проверке численностью примерно 15 000 человек в буферной зоне, которая будет поделена на сектора. Эти подразделения, будут осуществлять мониторинг линии прекращения огня.

Или предлагают исключительно гражданский мониторинг численностью 5000 человек, их безопасность должна охранять до 10 000 иностранных военных с мандатом ООН.

Создание совместной комиссии с представителями Украины и РФ с международными наблюдателями для решения вопросов обмена пленными, разминирования территорий и организации гуманитарных коридоров.

Однако реализация этого плана остается под вопросом. Эксперты предупреждают, что главным препятствием может быть позиция Кремля – Путин может просто не соблюдать условия прекращения огня. Также не указано, какие будут санкции, если договор будет нарушен.

Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, что на столе во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии будут территориальные вопросы, протоколы безопасности для украинцев и соглашение о добыче полезных ископаемых.