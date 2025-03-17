Лепрекони, трилисник й ірландські вечірки: як святкують День святого Патрика в Україні та світі

День ірландського покровителя в усьому світі відзначають гучними фестивалями та вечірками, а культові будівлі в мегаполісах підсвічують зеленим світлом.

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У світі щороку 17 березня відзначають знаковий для ірландської історії та культури День святого Патрика — покровителя, що приніс до Ірландії християнство. З часом релігійна дата перетворилася на міжнародне святкування, присвячене всьому ірландському, пише BBC.

Як святкують День святого Патрика

Щороку 17 березня по всьому світу проводять паради, фестивалі, танці, куштують ірландську їжу та влаштовують феєрверки. Також люди в цей день носять трилисники конюшини — символ Трійці, вбираються у все зелене і перевдягаються в ірландських міфічних персонажів — лепреконів. Ельфи лепрекони, за народними повір'ями ірландців, приносять людям удачу та захищають від шкоди.

Культові споруди у великих містах, зокрема оглядове колесо "Лондонське око" на березі Темзи в столиці Великої Британії та Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку і США 17 березня підсвічуються зеленим світлом, а річку в американському Чикаго навіть фарбують у зелений колір.

На знаменитому параді в ірландській столиці Дубліні часто виступають гурти з усього світу.

В Чикаго в День святого Патрика фарбують річку в зелений колір Фото: Getty Images

Історія Дня святого Патрика

День святого Патрика присвячений покровителю Ірландії, котрий насправді сам ірландцем не був. Вважається, що він народився і виріс у Британії в часи Римської імперії, однак був викрадений і вивезений з батьківщини як раб. Отримавши свободу, він став священником і повернувся до Ірландії, щоб навернути до християнства тисячі людей. Історики припускають, що приблизно після 431 року нашої ери він був призначений наступником першого єпископа Ірландії Палладія.

Традиційно ірландський покровитель асоціюється з трилисником конюшини, який символізує християнську Трійцю. Кажуть також, що три листочки трилисника є символами віри, надії та любові, а той, хто знайде "щасливу" конюшину з чотирма листками, здобуде велику удачу.

Іще одна відома легенда говорить, що Патрик вигнав з Ірландії змій. Однак учені зазначають, що навряд чи на острові колись водилися змії, а легенда радше є відсиланням до змія як християнського символу зла.

Як День святого Патрика відзначають в Україні

Після розпаду СРСР у 1991 році українці також почали відзначати День святого Патрика, зазвичай — в ірландських пабах, пише "РБК-Україна". Найбільше ірландських вечірок з 1990-х років організовували у Києві. Столичні святкування часто проходять за підтримки бізнесу з ірландським корінням. Гостям бажано вбратися у зелений одяг, а до вартості квитків на такі заходи зазвичай входять міцні ірландські напої. На таких вечірках танцюють під традиційну ірландську музику та дивляться кращі моменти національних ірландських збірних у матчах з футболу, регбі чи крикету.

Нагадаємо, Фокус зібрав традиції, прикмети та цікаві факти про дату 17 березня, коли в православній церкві відзначають теплого Олексія. За народними повір'ями, він приносить справжню весну.

Також Фокус розповідав про історію та традиції традиційного єврейського свята Пурим, започаткованого на честь порятунку єврейського народу від знищення в давній Перській імперії.