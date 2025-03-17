Лепреконы, трилистник и ирландские вечеринки: как празднуют День святого Патрика в Украине и мире
День ирландского покровителя во всем мире отмечают шумными фестивалями и вечеринками, а культовые здания в мегаполисах подсвечивают зеленым светом.
В мире ежегодно 17 марта отмечают знаковый для ирландской истории и культуры День святого Патрика — покровителя, принесшего в Ирландию христианство. Со временем религиозная дата превратилась в международное празднование, посвященное всему ирландскому, пишет BBC.
Как празднуют День святого Патрика
Ежегодно 17 марта по всему миру проводят парады, фестивали, танцы, пробуют ирландскую еду и устраивают фейерверки. Также люди в этот день носят трилистники клевера — символ Троицы, наряжаются во все зеленое и переодеваются в ирландских мифических персонажей — лепреконов. Эльфы лепреконы, по народным поверьям ирландцев, приносят людям удачу и защищают от вреда.
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Культовые сооружения в крупных городах, в частности колесо обозрения "Лондонский глаз" на берегу Темзы в столице Великобритании и Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке и США 17 марта подсвечиваются зеленым светом, а реку в американском Чикаго даже красят в зеленый цвет.
На знаменитом параде в ирландской столице Дублине часто выступают группы со всего мира.
История Дня святого Патрика
День святого Патрика посвящен покровителю Ирландии, который на самом деле сам ирландцем не был. Считается, что он родился и вырос в Британии во времена Римской империи, однако был похищен и вывезен с родины как раб. Получив свободу, он стал священником и вернулся в Ирландию, чтобы обратить в христианство тысячи людей. Историки предполагают, что примерно после 431 года нашей эры он был назначен преемником первого епископа Ирландии Палладия.
Традиционно ирландский покровитель ассоциируется с трилистником клевера, который символизирует христианскую Троицу. Говорят также, что три листочка трилистника являются символами веры, надежды и любви, а тот, кто найдет "счастливый" клевер с четырьмя листьями, получит большую удачу.
Еще одна известная легенда гласит, что Патрик изгнал из Ирландии змей. Однако ученые отмечают, что вряд ли на острове когда-то водились змеи, а легенда скорее является отсылкой к змею как христианскому символу зла.
Как День святого Патрика отмечают в Украине
После распада СССР в 1991 году украинцы также начали отмечать День святого Патрика, обычно — в ирландских пабах, пишет "РБК-Украина". Больше всего ирландских вечеринок с 1990-х годов организовывали в Киеве. Столичные празднования часто проходят при поддержке бизнеса с ирландскими корнями. Гостям желательно нарядиться в зеленую одежду, а в стоимость билетов на такие мероприятия обычно входят крепкие ирландские напитки. На таких вечеринках танцуют под традиционную ирландскую музыку и смотрят лучшие моменты национальных ирландских сборных в матчах по футболу, регби или крикету.
Напомним, Фокус собрал традиции, приметы и интересные факты о дате 17 марта, когда в православной церкви отмечают теплого Алексея. По народным поверьям, он приносит настоящую весну.
Также Фокус рассказывал об истории и традициях традиционного еврейского праздника Пурим, основанного в честь спасения еврейского народа от уничтожения в древней Персидской империи.
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