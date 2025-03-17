Лепреконы, трилистник и ирландские вечеринки: как празднуют День святого Патрика в Украине и мире

День ирландского покровителя во всем мире отмечают шумными фестивалями и вечеринками, а культовые здания в мегаполисах подсвечивают зеленым светом.

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В мире ежегодно 17 марта отмечают знаковый для ирландской истории и культуры День святого Патрика — покровителя, принесшего в Ирландию христианство. Со временем религиозная дата превратилась в международное празднование, посвященное всему ирландскому, пишет BBC.

Как празднуют День святого Патрика

Ежегодно 17 марта по всему миру проводят парады, фестивали, танцы, пробуют ирландскую еду и устраивают фейерверки. Также люди в этот день носят трилистники клевера — символ Троицы, наряжаются во все зеленое и переодеваются в ирландских мифических персонажей — лепреконов. Эльфы лепреконы, по народным поверьям ирландцев, приносят людям удачу и защищают от вреда.

Культовые сооружения в крупных городах, в частности колесо обозрения "Лондонский глаз" на берегу Темзы в столице Великобритании и Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке и США 17 марта подсвечиваются зеленым светом, а реку в американском Чикаго даже красят в зеленый цвет.

На знаменитом параде в ирландской столице Дублине часто выступают группы со всего мира.

В Чикаго в День святого Патрика красят реку в зеленый цвет Фото: Getty Images

История Дня святого Патрика

День святого Патрика посвящен покровителю Ирландии, который на самом деле сам ирландцем не был. Считается, что он родился и вырос в Британии во времена Римской империи, однако был похищен и вывезен с родины как раб. Получив свободу, он стал священником и вернулся в Ирландию, чтобы обратить в христианство тысячи людей. Историки предполагают, что примерно после 431 года нашей эры он был назначен преемником первого епископа Ирландии Палладия.

Традиционно ирландский покровитель ассоциируется с трилистником клевера, который символизирует христианскую Троицу. Говорят также, что три листочка трилистника являются символами веры, надежды и любви, а тот, кто найдет "счастливый" клевер с четырьмя листьями, получит большую удачу.

Еще одна известная легенда гласит, что Патрик изгнал из Ирландии змей. Однако ученые отмечают, что вряд ли на острове когда-то водились змеи, а легенда скорее является отсылкой к змею как христианскому символу зла.

Как День святого Патрика отмечают в Украине

После распада СССР в 1991 году украинцы также начали отмечать День святого Патрика, обычно — в ирландских пабах, пишет "РБК-Украина". Больше всего ирландских вечеринок с 1990-х годов организовывали в Киеве. Столичные празднования часто проходят при поддержке бизнеса с ирландскими корнями. Гостям желательно нарядиться в зеленую одежду, а в стоимость билетов на такие мероприятия обычно входят крепкие ирландские напитки. На таких вечеринках танцуют под традиционную ирландскую музыку и смотрят лучшие моменты национальных ирландских сборных в матчах по футболу, регби или крикету.

Напомним, Фокус собрал традиции, приметы и интересные факты о дате 17 марта, когда в православной церкви отмечают теплого Алексея. По народным поверьям, он приносит настоящую весну.

Также Фокус рассказывал об истории и традициях традиционного еврейского праздника Пурим, основанного в честь спасения еврейского народа от уничтожения в древней Персидской империи.