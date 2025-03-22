У Пентагоні поліграфом перевіряють тих, хто міг "злити" інформацію про візит Маска

Провести розслідування із застосуванням поліграфів закликав керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспер. Він вимагає знайти причетних до "несанкціонованого розголошення" інформації про національну безпеку.

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У США невідомі розповсюдили закриту інформацію про візит Ілона Маска до Пентагону. Зараз Міністерство оборони США проводить розслідування і шукає тих, хто спричинив цей виток. Про це повідомляє Bloomberg.

Провести розслідування із застосуванням поліграфів закликав керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспер. Він вимагає знайти причетних до "несанкціонованого розголошення" інформації про національну безпеку, а винних "передати до відповідного правоохоронного органу для кримінального переслідування".

Розслідування витоків "розпочнеться негайно і завершиться звітом міністру оборони", — написав Каспер у службовій записці.

Ілон Маск у п'ятницю 20 березня відвідав Пентагон, щоб обговорити скорочення видатків та інновації. Незадовго до його візиту газета The New York Times повідомила, що військові збираються провести для Маска "надсекретний брифінг", під час якого розкажуть про плани на випадок можливої ​​війни США та Китаю. Як написало видання, її розкриття Маску означало б різке розширення його ролі радника президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, що радник президента США Трампа, мільярдер і власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив про те, що потрібно рухатися далі в космос, а тому Міжнародна космічна станція (МКС) вже не потрібна і її слід спустити з орбіти вже найближчим часом.