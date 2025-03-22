В Пентагоне полиграфом проверяют тех, кто мог "слить" информацию о визите Маска

Провести расследование с применением полиграфов призвал руководитель аппарата министра обороны Пита Гегсета Джо Каспер. Он требует найти причастных к "несанкционированному разглашению" информации о национальной безопасности.

Related video

В США неизвестные распространили закрытую информацию о визите Илона Маска в Пентагон. Сейчас Министерство обороны США проводит расследование и ищет тех, кто вызвал эту утечку. Об этом сообщает Bloomberg.

Провести расследование с применением полиграфов призвал руководитель аппарата министра обороны Пита Гегсета Джо Каспер. Он требует найти причастных к "несанкционированному разглашению" информации о национальной безопасности, а виновных "передать в соответствующий правоохранительный орган для уголовного преследования".

Расследование утечек "начнется немедленно и завершится отчетом министру обороны", — написал Каспер в служебной записке.

Илон Маск в пятницу 20 марта посетил Пентагон, чтобы обсудить сокращение расходов и инновации. Незадолго до его визита газета The New York Times сообщила, что военные собираются провести для Маска "сверхсекретный брифинг", во время которого расскажут о планах на случай возможной войны США и Китая. Как написало издание, ее раскрытие Маску означало бы резкое расширение его роли советника президента Дональда Трампа.

Напомним, что советник президента США Трампа, миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что нужно двигаться дальше в космос, а потому Международная космическая станция (МКС) уже не нужна и ее следует спустить с орбиты уже в ближайшее время.