Батискаф із 45 росіянами затонув біля берегів Єгипту, є загиблі (фото, відео)

Російським туристам проводили в Хургаді екскурсію з оглядом коралового рифу. Несподівано батискаф пішов на дно, на його борту були неповнолітні, розповіли в генконсульстві РФ.

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Туристичний батискаф "Синдбад" із 45 росіянами затонув біля берегів Єгипту, чотири людини загинули. Про це повідомило генеральне консульство Росії в Хургаді.

Відпочивальникам проводили регулярну підводну екскурсію з оглядом коралового рифу. На борту батискафа були також неповнолітні, усі відпочивальники приїхали на курорт від компанії "Бібліо Глобус".

Пізніше агентство "РБК" написало про шістьох загиблих і 19 постраждалих унаслідок затоплення батискафа Sindbad біля берегів Хургади. Влада Єгипту почала розслідування.

Батискаф компанії Sindbad Submarines затонув рано вранці 27 березня на відстані одного кілометра від берега. Причини аварії невідомі.

Більшість із тих, хто перебував на борту, врятовано, їх доправили в готелі та лікарні. Доля кількох туристів з'ясовується, уточнили в генконсульстві РФ.

Нагадаємо, 56-річний Джеймс Ян із Нью-Йорка подорожував понад 30 років і побував у 83 країнах світу. Він вважає Еквадор найкращим варіантом для подорожей.

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