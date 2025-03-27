Батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта, есть погибшие (фото, видео)

Российским туристам проводили в Хургаде экскурсию с осмотром кораллового рифа. Неожиданно батискаф пошел ко дну, на его борту были несовершеннолетние, рассказали в генконсульстве РФ.

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Туристический батискаф "Синдбад" с 45 россиянами затонул у берегов Египта, четыре человека погибли. Об этом сообщило генеральное консульство России в Хургаде.

Отдыхающим проводили регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту батискафа были также несовершеннолетние, все отдыхающие приехали на курорт от компании "Библио Глобус".

Позднее агентство "РБК" написало о шести погибших и 19 пострадавших в результате затопления батискафа Sindbad у берегов Хургады. Власти Египта начали расследование.

Батискаф компании Sindbad Submarines затонул рано утром 27 марта на расстоянии одного километра от берега. Причины аварии неизвестны.

Большинство находившихся на борту спасены, их доставили в гостиницы и больницы. Судьба нескольких туристов выясняется, уточнили в генконсульстве РФ.

Напомним, 56-летний Джеймс Ян из Нью-Йорка путешествовал более чем 30 лет и побывал в 83 странах мира. Он считает Эквадор лучшим вариантом для путешествий.

Фокус также писал о красивом городке Цавтат в Хорватии, который рекомендуется посетить во время летнего отдыха. Набережная города славится красивыми видами и хорошим выбором ресторанов.