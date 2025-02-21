Красивый городок в духе Италии: найдено прекрасное место для отдыха летом (фото)

Небольшой городок Цавтат — идеальное место для семейного отдыха, прогулок и наслаждения красивыми видами. Лучше всего отправиться туда в мае, ведь августе там слишком жарко.

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Небольшой красивый городок Цавтат в Хорватии непременно стоит посетить летом, он находится рядом с популярным туристическим курортом Дубровник. Об этом пишет британский таблоид Express.

Из Цавтата в Дубровник можно добраться на машине всего за 25 минут, что позволит посетить два города во время отпуска. Авторы уточняют, что в Цавтате нет толп туристов, заполняющих улицы Дубровника.

В небольшом городке можно насладиться окрестностями и пройтись по тихим улочкам. Старый город — одно из самых популярных мест для посещения в Цавтате, где расположены множество ресторанов, кафе и бутиков.

Издание рекомендует отправиться на набережную Цавтата, идеальное место для прогулок и наслаждения красивыми видами. Более того, на набережной имеется хороший выбор баров и ресторанов.

Идеальное время посещения Цавтата — в мае

Из гавани можно сесть на паром и отправиться в морской круиз, также есть места для любителей искупаться в море. Туристы называют Цавтат идеальным местом для отдыха с потрясающими пейзажами, богатой историей и непринужденной атмосферой.

Идеальное время посещения Цавтата — в мае, ведь в августе там слишком жарко.

"Такое сдержанно красивое место. Мы были там в начале сезона. Пейзажи прекрасные, очень напоминают Италию", — оставляют посетители отзывы на сайте Tripadvisor.

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