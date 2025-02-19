"Завоняет как протухший бульон": эколог рассказал об условиях отдыха на пляжах Одессы летом

Авария двух российских танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе привела к тому, что в Черное море вылилось около пяти тысяч тонн нефтепродуктов. Мор рыбы вызовет неприятный запах и отдых превратится в пытку, уверен биолог Владислав Балинский.

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Летний отдых в Одессе могут испротить последствия аварии двух российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе. В Черное море вылилось около пяти тысяч тонн нефтепродуктов, рассказал в интервью УНИАН биолог Владислав Балинский.

"Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, то морская вода на пляжах будет вонять как протухший бульон. Запах будет таким, что отдых на побережье превратится в настоящую пытку", — сказал он.

Эколог провел исследование результатов аварии танкеров, которая произошла утром 15 декабря возле Керченского пролива. Корабли буквально раскололись пополам во время шторма, разлившийся мазут достиг побережья Краснодарского края РФ и оккупированного Крыма.

Танкер "Волгонефть-239" раскололся пополам во время шторма

По словам эксперта, специалисты неоднократно предупреждали россиян о проблемах с эксплуатацией столь старых и переоборудованных судов.

"Дополнительные сварочные швы неизбежно приведут к ухудшению прочности конструкции. Так и вышло", — замечает Балинский.

Кроме мазута, в Черное море попали маслянистые вещества, объем которых можно сравнить с примерно 300 тысячами утопленными легковыми автомобилями.

Последствия аварии, как уверяет эколог, ударит по биологическим системам Одесского залива. Токсичными могут стать оседлые виды рыб и мидии. Балинский не исключает, что в украинских магазинах появится отравившаяся рыба с характерным привкусом и резким запахом нефти.

Тем не менее возле Одессы экологическая ситуация будет лучше, чем в Крыму. Все негативные процессы начнутся с повышением температуры воздуха и воды. В жару часть мазута превратится в тонкую радужную пленку, которая затянет поверхность воды.

"Это очень опасное явление. Под пленку не поступает кислород и пострадают все водные обитатели", — рассказал он.

Нефтепродукты могут убить массу живых организмов как в воде, так и в песке, если нефтяное пятно достигнет берега, заключил Балинский.

Фокус ранее представлял топ-5 вариантов отдыха в Украине. В список входят SPA-отели, в которых можно отдохнуть вместе с семьей и друзьями.

Еще один вариант отдыха — staycation или "отпуск дома". Человек берет отпуск и проводит время в своем городе: посещает различніе места, устраивает пикники и прогулки.