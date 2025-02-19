"Засмердить як протухлий бульйон": еколог розповів про умови відпочинку на пляжах Одеси влітку

Аварія двох російських танкерів у грудні 2024 року в Керченській протоці призвела до того, що в Чорне море вилилося близько п'яти тисяч тонн нафтопродуктів. Мор риби спричинить неприємний запах і відпочинок перетвориться на тортури, упевнений біолог Владислав Балинський.

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Літній відпочинок в Одесі можуть зіпсувати наслідки аварії двох російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" у Керченській протоці. У Чорне море вилилося близько п'яти тисяч тонн нафтопродуктів, розповів в інтерв'ю УНІАН біолог Владислав Балинський.

"Якщо ситуація розвиватиметься за найгіршим сценарієм, то морська вода на пляжах смердітиме як протухлий бульйон. Запах буде таким, що відпочинок на узбережжі перетвориться на справжні тортури", — сказав він.

Еколог провів дослідження результатів аварії танкерів, яка сталася вранці 15 грудня біля Керченської протоки. Кораблі буквально розкололися навпіл під час шторму, мазут, що розлився, сягнув узбережжя Краснодарського краю РФ і окупованого Криму.

Танкер "Волгонефть-239" розколовся навпіл під час шторму

За словами експерта, фахівці неодноразово попереджали росіян про проблеми з експлуатацією настільки старих і переобладнаних суден.

"Додаткові зварювальні шви неминуче призведуть до погіршення міцності конструкції. Так і вийшло", — зауважує Балинський.

Крім мазуту, до Чорного моря потрапили маслянисті речовини, об'єм яких можна порівняти з приблизно 300 тисячами втопленими легковими автомобілями.

Наслідки аварії, як запевняє еколог, вдарить по біологічних системах Одеської затоки. Токсичними можуть стати осілі види риб і мідії. Балинський не виключає, що в українських магазинах з'явиться отруєна риба з характерним присмаком і різким запахом нафти.

Проте біля Одеси екологічна ситуація буде кращою, ніж у Криму. Усі негативні процеси почнуться з підвищенням температури повітря і води. У спеку частина мазуту перетвориться на тонку райдужну плівку, яка затягне поверхню води.

"Це дуже небезпечне явище. Під плівку не надходить кисень і постраждають усі водні мешканці", — розповів він.

Нафтопродукти можуть вбити масу живих організмів як у воді, так і в піску, якщо нафтова пляма досягне берега, підсумував Балинський.

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