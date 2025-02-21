Красиве містечко як в Італії: знайдено прекрасне місце для відпочинку влітку (фото)

Невеличке містечко Цавтат — ідеальне місце для сімейного відпочинку, прогулянок і насолоди красивими краєвидами. Найкраще вирушити туди в травні, адже в серпні там надто спекотно.

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Невелике красиве містечко Цавтат у Хорватії неодмінно варто відвідати влітку, воно розташоване поруч із популярним туристичним курортом Дубровник. Про це пише британський таблоїд Express.

Із Цавтата до Дубровника можна дістатися машиною всього за 25 хвилин, що дасть змогу відвідати два міста під час відпустки. Автори уточнюють, що в Цавтаті немає натовпів туристів, які заповнюють вулиці Дубровника.

У невеликому містечку можна насолодитися околицями і пройтися тихими вуличками. Старе місто — одне з найпопулярніших місць для відвідування в Цавтаті, де розташовано безліч ресторанів, кафе і бутиків.

Видання рекомендує вирушити на набережну Цавтата, ідеальне місце для прогулянок і насолоди красивими краєвидами. Ба більше, на набережній є хороший вибір барів і ресторанів.

Ідеальний час відвідування Цавтата — у травні

З гавані можна сісти на пором і вирушити в морський круїз, також є місця для любителів скупатися в морі. Туристи називають Цавтат ідеальним місцем для відпочинку з приголомшливими пейзажами, багатою історією і невимушеною атмосферою.

Ідеальний час відвідування Цавтата — у травні, адже в серпні там надто спекотно.

"Таке стримано красиве місце. Ми були там на початку сезону. Пейзажі прекрасні, дуже нагадують Італію", — залишають відвідувачі відгуки на сайті Tripadvisor.

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