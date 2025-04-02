Прессекретар Трампа заявила, що Маск піде тільки коли завершить свою "неймовірну роботу"

Раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск може піти коли завершиться його 130-денний термін, як державного службовця. І це станеться, бо в Білому домі його вважають непередбачуваним.

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"Ця "сенсація" — нісенітниця. Ілон Маск і президент Трамп обидва публічно заявили, що Ілон піде з державної служби як спеціальний державний службовець, коли його неймовірну роботу в DOGE буде завершено", — написала Лівітт, процитувавши пост Рейчел Бейд, шеф-редактора видання POLITICO.

Пост Керолайн Лівітт Фото: Скриншот

Бейд зі свого боку процитувала свій власний матеріал, у якому йшлося про те, що Ілон Маск уже майже став персоною нон-грата в Білому домі.

З посиланням на неназвані джерела, автор стверджує, що президент США Дональд Трамп нібито повідомив своєму найближчому оточенню, включно з членами свого кабінету, що Ілон Маск найближчими тижнями відійде від своєї нинішньої ролі.

Трамп задоволений Маском і його роботою, але останніми днями вони обидва вирішили, що мільярдеру варто більше приділяти часу своєму бізнесу.

Інші інсайдери повідомляли, що в адміністрації Трампа мільярдера багато хто розглядає його, як політичний тягар. Ця динаміка стала особливо очевидною у вівторок, коли суддя-консерватор, якого Ілон Маск відкрито підтримував, програв боротьбу за місце у Верховному суді Вісконсина колезі-демократу з різницею в 10 пунктів.

Це також є різким зрушенням у відносинах Трампа і Маска порівняно з місяцем раніше, коли чиновники Білого дому і союзники передбачали, що Маск "тут надовго" і що Трамп знайде спосіб обійти 130-денний ліміт.

Утім, інсайдери вважають, що Ілон Маск, найімовірніше, збереже неофіційну роль радника і продовжить час від часу з'являтися на території Білого дому і не зникне повністю з оточення Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Ілон Маск сам натякнув на свій відхід від справ у Білому домі. Коли Брет Байєр з Fox News запитав Маска, чи буде він готовий піти, коли закінчиться термін його особливого статусу державного службовця, він, по суті, заявив, що місія виконана.